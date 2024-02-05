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普亭將訪土耳其 俄烏戰後首訪北約成員

編譯中心／綜合4日電
俄羅斯總統普亭（右）將拜訪土耳其，土耳其總統厄多安將與普亭商討讓烏克蘭穀物經黑海出口的新機制。（路透資料照片）
俄羅斯總統普亭（右）將拜訪土耳其，土耳其總統厄多安將與普亭商討讓烏克蘭穀物經黑海出口的新機制。（路透資料照片）

土耳其外交部長費丹4日證實俄羅斯總統普亭即將到訪，但是沒有宣布確切日期。費丹透露，土耳其總統厄多安將與普亭商討讓烏克蘭穀物經黑海出口的新機制。

中央社引述法新社報導，費丹告訴國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）：「這項訪問將讓我們有機會商討諸多議題。」

路透報導，一名土耳其官員之前曾表示，普亭可望於12日到訪，與厄多安會商，這使得土耳其將成為自從2022年2月侵略烏克蘭以來，普亭訪問的第一個北大西洋公約組織（NATO）成員國。土耳其於上個月終於批准瑞典加入這個安全聯盟。

費丹指出，正致力找出運送烏克蘭穀物到全球巿場的「新方法」。他說：「先前的穀物協議在某個機制下運作，現在可以看出，有根據另一機制進行的可能，而目前正致力使得此一可能性具體化。」他並表示，厄多安與普亭會商時將會提出這項議題。

安卡拉曾試圖說服莫斯科重返它於去年7月退出、當時已實施一年的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）。這項協議由聯合國和土耳其居間斡旋達成，讓穀物得以從烏克蘭港口安全出口。

基輔曾表示，恢復這項協議的相關談判進行中；但莫斯科表示，沒有恢復協議的可能。

費丹表示，即使沒有上述協議，有些船舶仍試圖走黑海運送穀物。他說：「我們希望根據這項新機制澄清此一實際狀況。」

厄多安致力維持對烏、俄貿易和政治關係。安卡拉沒有加入西方盟國制裁莫斯科，並且對基輔出售武器。

普亭和厄多安去年9月曾在俄羅斯南部城市索契（Sochi）面商，兩人也經常通話。

費丹表示，能源、加薩戰爭、黑海貿易路線和敘利亞，將是普亭到訪時的主要議題。

兩國在敘利亞議題上立場相左。安卡拉和莫斯科2019年達成協議，以土耳其停止軍事攻勢換取在土軍與庫德工人黨（PKK）部隊間建立一道縱深30公里緩衝區。但是土耳其指控俄羅斯不遵守協議。

土耳其 普亭 厄多安

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