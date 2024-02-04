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反右翼極端主義進入第4周 德20萬人上街高喊「我們是防火牆」

編譯中心／綜合3日電
德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動延燒，約有20萬人走上街頭。（美聯社）
德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動延燒，約有20萬人走上街頭。（美聯社）

德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4周，德國各地3日約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林， 其中約有15萬人前往柏林國會大廈，示威者高喊「我們就是防火牆！」以抗議右翼極端主義，並表達對民主的支持。

路透報導，梅因斯（Mainz）、德勒斯登（Dresden）和漢諾威（Hanover）等城市也出現示威活動，這表示民眾對德國選擇黨聲勢日益壯大的情況愈來愈感到警惕。

德國總理蕭茲在社群平台X發文稱，「無論是在埃塞納哈（Eisenach）、洪堡（Homburg）或是柏林，在全國各地的大小城市，許多公民聚集示威，以反對遺忘、反對仇恨和此類言論」，他說，示威活動是「支持民主和憲法的強烈訊號」。

德國另類選擇黨的成功已引起主流政黨的擔憂，他們擔心該黨可能在9月的選舉橫掃德國東部的3個邦，儘管近期民調顯示該黨的支持率已有略微下降。

本周稍早，佛爾沙研究中心（Forsa）的民調顯示，德國另類選擇黨的支持率自去年7月以來首次跌破20%，選民將全國反極右翼示威活動視為最重要的議題。

根據民調結果，目前德國另類選擇黨以32%的支持率位居第二，僅落後主要反對派保守黨，而蕭茲領導的中左翼社會民主黨（Social Democrat）則以15%支持度位居第三。

德國另類選擇黨因為論大規模驅逐移民的細節經披露後，引爆民眾怒火，各地的抗議人士紛紛響應「反對德國另類選擇黨」的號召，走上街頭示威，德國各地於1日中旬期間有超過140萬人示威抗議。

光是19至21日期間，就有約100座城巿出現抗議活動。運動組織網絡Campact及運動團體「周五為未來而戰」（Fridays for Future）估計，有超過140萬人走上街頭。

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。

此事經披露後，引發一波反對此一極右翼政黨的動員。

德國經濟高度仰賴來自世界各國的專業人才，但近來極右排外勢力日益壯大，德國業界憂心將嚇走外國員工，重創德國的開放形象。

德國東部薩克森、圖林根和布蘭登堡三個邦預定9月舉行大選，根據民調，AfD支持度在三成上下，遙遙領先對手，在全國的支持率也高達兩成，在朝野政黨排名第二，聲勢有逐漸壯大跡象。

德國 民調 蕭茲

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