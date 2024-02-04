我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

宣導子宮頸癌驟逝復生 印度女星奇招評價兩極

編譯中心／綜合3日電
印度女星宣導子宮頸癌防治，利用驟逝復生的手法宣傳，引發爭議。（取材自Instagram）
印度女星宣導子宮頸癌防治，利用驟逝復生的手法宣傳，引發爭議。（取材自Instagram）

印度一名女星2日傳出因子宮頸癌而於32歲之齡驟逝，讓許多影迷感到驚愕，並引起坊間大量討論。3日她「死而復生」，原來這是為了提高子宮頸癌防治意識的宣導活動。

印度女星潘迪（Poonam Pandey）官方Instagram帳號2日發布她因罹患子宮頸癌而病逝的消息，印度各大電視台、平面與網路媒體廣為報導。她的經紀人查拉（Parul Chawla）接受印度媒體訪問時「證實」，潘迪早前被檢查出是子宮頸癌末期，治療已經無效。

印度媒體除了報導潘迪的「死訊」之外，也大篇幅討論子宮頸癌的徵兆與防治方法。

正當許多影迷仍沉浸於驚愕與哀傷之際，潘迪3日在官方Instagram帳號發布影片說：「我還活著，沒有因子宮頸癌而死。但很不幸，成千上萬的婦女卻真的是因子宮頸癌而死。」

潘迪在影片強調，子宮頸癌並非不治之症，只要接種HPV（人類乳突病毒）疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療。

她的作法引發坊間不同反應。有人形容這是「廉價炒作」，但也有人認為這次假死事件確實讓民眾關注到這個疾病。

潘迪2010年以模特兒出道，2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。當年印度板球隊順利奪冠，但她因輿論壓力而沒有兌現諾言。

根據HPV資訊中心（HPV Information Centre）資料，子宮頸癌是印度婦女發生率第2高的癌症，每年約有12萬3900名婦女罹患子宮頸癌，7萬7300多名婦女因此死亡。

HPV資訊中心是由西班牙加泰隆尼亞腫瘤研究所（ICO）與世界衛生組織（WHO）轄下研究機構、國際癌症研究中心（IARC）贊助擴展的宣導機構。

印度 癌症 加泰隆尼亞

上一則

西班牙耶穌宣傳海報 下半身只用白布遮 1.4萬人連署促撤

下一則

反右翼極端主義進入第4周 德20萬人上街高喊「我們是防火牆」

延伸閱讀

才宣布求婚成功… 香港演員鄭啟泰驟逝 網：一年10部劇太操

才宣布求婚成功… 香港演員鄭啟泰驟逝 網：一年10部劇太操
印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治

印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治
印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議
遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

熱門新聞

銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號。路透

葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜

2024-01-27 13:39
曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信25日在醫院被捕。中央社

同事都不知情 桐島聰隱姓埋名數十年 用真名走最後一程

2024-01-27 10:15

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%