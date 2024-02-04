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環保少女示威獲判無罪 英法官反批警違法

編譯徐榆涵／綜合報導
瑞典環保少女童貝里2日與其他抗議者抵達倫敦西敏地方法院時笑開懷。（美聯社）
瑞典環保少女童貝里2日與其他抗議者抵達倫敦西敏地方法院時笑開懷。（美聯社）

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）去年10月參加英國倫敦一場反化石燃料示威遭逮捕，並被控違反公共秩序罪名，倫敦法院2日駁回檢方指控，認為證據不足以讓法庭定罪，宣告包含童貝里在內5名被告無罪。

Euronews、耶路撒冷郵報報導，童貝里去年10月17日在倫敦公園大道洲際酒店外，參加「倫敦無化石燃料組織」（Fossil Free London）等組織聯合發起的「油錢滾出去」（Oily Money Out）示威活動。

示威當天，童貝里與其他抗議人士用肉身組成人牆堵住飯店入口，試圖阻止與會來賓進場參加「能源情報論壇」（Energy Intelligence Forum）的首日會議。該論壇許多參加者是化石燃料企業高管與政界人士。

5人在去年11月聽證會上都表示不認罪，倫敦一家法院法庭2日裁決，5人並未擾亂公共秩序。

法官約翰．勞（John Law）裁定，警方對這起抗議示威活動施加的限制條件並不合法，因為警方本可以要求更少限制，且條件並不明確，「控方證據不足以讓任何合理的法庭做出適當的定罪，我行使自由裁量權，宣布5名被告無罪釋放。」

據悉，童貝里和其他被告若被定罪，本有可能面臨最重2500英鎊（約3158美元）的罰款。

童貝里的律師查達（Raj Chada）說，法官駁回此案是正確決定，警方的條款「過度干擾我們當事人的言論自由權利」。並稱「政府應停止控訴和平示威者，而應想辦法解決氣候危機。」

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