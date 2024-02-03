挪威海德魯於西班牙增建鋁回收廠 供應歐洲低碳排鋁

挪威鋁生產商海德魯公司（Norsk Hydro）表示，將投資 1億8000萬歐元（約1.9億美元）在西班牙新建一座鋁回收廠，每年生產12萬公噸的低碳排鋁，來供應歐洲各項能源轉型計畫。

路透報導，由於鋁能用來減輕車體重量，有助延長行駛距離，因此是電動車 的關鍵材料。有鑑於此，歐洲聯盟（EU）去年已將鋁列入關鍵原物料清單。

原鋁的生產耗電量大，使其成為碳排放極度密集產品。在依賴燃煤發電的中國，生產1公噸的鋁可能排放最多20公噸的碳，在歐洲的碳排量則接近7公噸。

海德魯將於西班牙東北部城鎮托里哈（Torija）興建的鋁回收廠，訂於今年下半年動工，2026年開始營運，屆時生產1公噸的鋁只會排放4公噸的碳。

海德魯的執行副總裁凱勒維克（Eivind Kallevik）告訴路透社：「我們發現，消費者對低碳排鋁的需求不斷增加，且對我們的生產方式越來越感興趣。與5年前相比，這是個重要的轉變。企業現在更關心其生產車輛隱含的碳足跡。」

與原鋁相比，回收鋁或再生鋁消耗的能源少了95%。

海德魯在托里哈的新廠將能回收最多7萬噸從歐洲各地回收的廢鋁，再用於供應歐洲的電動車、再生能源和建築等產業。

托里哈廠是海德魯在西班牙的第2座鋁回收廠。海德魯去年也在美國密西根州 的卡索波利斯（Cassopolis）啟用一座回收廠，預計每年生產12萬公噸的鋁。

海德魯的目標，是利用再生能源和碳捕捉封存（Carbon Capture Storage，CCS）等技術，使其生產的一些鋁在2030年底前達到接近零碳足跡。