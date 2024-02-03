14世紀發行 馬爾他騎士團護照全球500本 最稀有

馬爾他騎士團護照是世界上最稀有護照，14世紀至今僅有500本。（取材自Ｘ平台）

沒有領土的主權實體馬爾他騎士團（Sovereign Military Order of Malta）所核發的護照，是目前全球最稀有護照，僅約500本流通。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬爾他騎士團不單是一個擁有近千年歷史的天主教教團，以及有數百萬美元預算 在全球約120國執行難民營和賑災計畫等任務的人道救援組織，還是個主權國家。

馬爾他騎士團擁有聯合國 （UN）觀察員地位和自己的憲法，但不同尋常的是它沒有任何土地。馬爾他騎士團除了會發行自己的護照、貨幣和郵票，還會發行汽車牌照，儘管這個國家沒有任何道路可供行駛。

馬爾他騎士團在1300年代，也就是14世紀發行第一批護照，當時是其外交官前往他國時用以證明大使身分的文件。如今，全球僅有約500本馬爾他騎士團外交護照流通，成為目前世界上最稀有的護照。

馬爾他騎士團的護照封面為緋紅色，可能是向基督的寶血致敬；封面以金色印上馬爾他騎士團的法文名稱Ordre Souverain Militaire de Malte和徽章。只有馬爾他騎士團的政務會議（Sovereign Council）成員及其外交使團的領袖和其家屬，才能擁有這本護照。

馬爾他騎士團的外交護照獲得三分之二的申根國家承認，馬爾他騎士團也與許多沒有邦交 的國家密切合作，例如法國、英國和美國。