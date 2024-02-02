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德11機場安檢人員罷工 逾1100航班取消 影響20萬乘客

編譯中心╱綜合1日電
德國機場安全工作人員罷工，1日有近20萬名乘客行程受到影響。(路透)
德國機場安全工作人員罷工，1日有近20萬名乘客行程受到影響。(路透)

德國各地機場安全工作人員罷工，包括最忙碌的法蘭克福機場以及首都柏林機場，境內11座機場至少取消了1100個航班，1日有近20萬名乘客行程受到影響。這是歐洲最大經濟體德國的最新一起罷工。

中央社引述法新社報導，法蘭克福機場已取消1120個起降航班中的310個，今天後續可能還有其他航班取消。柏林機場表示，1日不會有航班起飛。柏林機場旅客吞吐量每天平均約5萬人。

德國服務業工會發起的這項罷工，受到影響的機場還包括漢堡、不來梅、漢諾威、科隆、杜塞道夫、萊比錫、德勒斯登、艾福特和斯圖加特機場。

德國服務業工會希望透過這次罷工行動為2.5萬名機場安檢人員爭取更好的薪資，要求將時薪調高2.8歐元(約3美元)和更高的加班費。下一輪勞資談判將於2月6日至7日進行。前三輪談判均無果。

德國服務業工會希望透過這次罷工行動向勞資談判的資方施壓。不過，資方並非德國機場本身，而是聯邦航空安保公司協會。

工會稱，與聯邦航空安保公司協會的集體談判陷入僵局。雇主協會表示，在上一輪中，雇主協會提出了一個可協商的提議，但工會完全拒絕。工會則稱，雇主方的提議「完全達不到要求」。

工會談判代表沃夫岡·皮珀(Wolfgang Pieper)1日表示，罷工參與率很高，在科隆、波恩機場，參與率達100%。

德國機場安全工作人員罷工，1日有近20萬名乘客行程受到影響。(路透)
德國機場安全工作人員罷工，1日有近20萬名乘客行程受到影響。(路透)

德國 罷工

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