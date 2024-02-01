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日本富士山人滿為患 擬開徵2000日圓通行費

編譯中心╱綜合31日電

日本山梨縣政府為解決轄內富士山登山步道人滿為患的問題，正就今年夏天起向每位登山客開徵2000日圓(約14美元)「通行費」一事展開協調。

日本讀賣新聞與時事通信社報導，所謂的「通行費」與山梨縣目前實施、由登山客自由繳交的1000日圓(約7美元)「保全協力金」不同，相關條例草案將送交2月開議的山梨縣議會審議。目前預計從今年7月開放登山起開徵通行費。

山梨縣政府相關人士說明，吉田口登山步道是縣道，富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）圓環附近約600公尺被排除在道路法對象外，因此被視為縣有設施，將開徵通行費作為使用費。

目前已知將在5合目設置閘門並徵收通行費，未來每天最多開放4000名登山客入山，超過後就關閉閘門。另外，閘門也將在每天下午4時到隔天凌晨3時關閉，目的是防止有人利用夜晚登山。

未來收取的通行費將作為設置火山噴發避難所等設備之用。富士山共有4條攻頂登山步道，2023年約有14萬名登山客從山梨縣負責管理的吉田口登山步道攀登富士山。

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