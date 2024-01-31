WHO：限制反式脂肪 造福全球近半人口

世衛秘書長譚德塞表示，非常高興有許多國家執行禁止或限制食品含反式脂肪。（路透）

世界衛生組織（WHO）29日表示，目前全世界已有近半數人口受惠於限制食物中反式脂肪的嚴格規定，估計每年逾18萬人因此獲救，但仍敦促執行落後的國家迎頭趕上。

中央社引述法新社報導，有證據顯示，工業製脂肪酸每年導致50萬人過早死亡。世界衛生組織2018年呼籲，全球各國應在2023年之前消除食品中的工業製脂肪酸；但目標並未如期達成，已推遲至2025年。

這種固化油會堵塞心臟附近的動脈，經常用於包裝食品、烘焙食物、烹調用油和人造奶油等抹醬中。食品製造商採用反式脂肪，是因為這種物質保存期限較長，也比其他一些替代物更廉價。

2018年，僅有11國針對這項有害物質實施最佳實踐政策，合計占全球人口的6%；如今已有53國實施，占世界人口的46%。世界衛生組織估計，每年約有18萬3000人因此獲救。

消除反式脂肪的最佳實踐，意指國家強行限制所有食品中每100公克總脂肪量最多只能含2公克工業製反式脂肪，或國家禁止生產或使用部分氫化油，即反式脂肪的主要來源。

世衛 秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesu）29日在世衛設於日內瓦的總部頒發世衛首張證書給丹麥、立陶宛、波蘭、沙烏地阿拉伯和泰國，證明這些國家在消除工業製反式脂肪酸方面取得進展。

獲得認證的國家必須每3年提交執行情況的最新資料，認證才持續有效。

2023年，有7個國家執行最佳實踐政策，包括埃及、墨西哥 、摩爾多瓦、奈及利亞、北馬其頓、菲律賓和烏克蘭。

譚德塞說：「我們非常高興有這麼多國家執行這些政策，禁止或限制食品含反式脂肪。」