我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

WHO：限制反式脂肪 造福全球近半人口

編譯中心／綜合30日電
世衛秘書長譚德塞表示，非常高興有許多國家執行禁止或限制食品含反式脂肪。（路透）
世衛秘書長譚德塞表示，非常高興有許多國家執行禁止或限制食品含反式脂肪。（路透）

世界衛生組織（WHO）29日表示，目前全世界已有近半數人口受惠於限制食物中反式脂肪的嚴格規定，估計每年逾18萬人因此獲救，但仍敦促執行落後的國家迎頭趕上。

中央社引述法新社報導，有證據顯示，工業製脂肪酸每年導致50萬人過早死亡。世界衛生組織2018年呼籲，全球各國應在2023年之前消除食品中的工業製脂肪酸；但目標並未如期達成，已推遲至2025年。

這種固化油會堵塞心臟附近的動脈，經常用於包裝食品、烘焙食物、烹調用油和人造奶油等抹醬中。食品製造商採用反式脂肪，是因為這種物質保存期限較長，也比其他一些替代物更廉價。

2018年，僅有11國針對這項有害物質實施最佳實踐政策，合計占全球人口的6%；如今已有53國實施，占世界人口的46%。世界衛生組織估計，每年約有18萬3000人因此獲救。

消除反式脂肪的最佳實踐，意指國家強行限制所有食品中每100公克總脂肪量最多只能含2公克工業製反式脂肪，或國家禁止生產或使用部分氫化油，即反式脂肪的主要來源。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）29日在世衛設於日內瓦的總部頒發世衛首張證書給丹麥、立陶宛、波蘭、沙烏地阿拉伯和泰國，證明這些國家在消除工業製反式脂肪酸方面取得進展。

獲得認證的國家必須每3年提交執行情況的最新資料，認證才持續有效。

2023年，有7個國家執行最佳實踐政策，包括埃及、墨西哥、摩爾多瓦、奈及利亞、北馬其頓、菲律賓和烏克蘭。

譚德塞說：「我們非常高興有這麼多國家執行這些政策，禁止或限制食品含反式脂肪。」

世衛 譚德塞 墨西哥

上一則

甘地逝世76年 眼鏡、紡織機為何成為精神象徵？

下一則

義大利博物館長 轟佛羅倫斯像「妓女」迎合觀光客

延伸閱讀

伊大研究：人口流失 2100年全美1.25萬城市變「鬼城」

伊大研究：人口流失 2100年全美1.25萬城市變「鬼城」
中國衛健委：COVID-19疫情1月可能回升

中國衛健委：COVID-19疫情1月可能回升
世衛：去年12月近1萬人染疫身亡 COVID-19仍是威脅

世衛：去年12月近1萬人染疫身亡 COVID-19仍是威脅
加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

熱門新聞

倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」