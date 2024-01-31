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打臉停火協議 內唐亞胡：不撤軍、不釋放恐怖分子

編譯中心／綜合30日電
偽裝婦女、穿著白大掛，手持美製武器的以色列突擊隊便衣特工，30日衝進約旦河西岸的巴勒斯坦醫院。（取材自Ｘ平台）
偽裝婦女、穿著白大掛，手持美製武器的以色列突擊隊便衣特工，30日衝進約旦河西岸的巴勒斯坦醫院。（取材自Ｘ平台）

正在美國和卡達等國正全力斡旋新一輪停火協議之際，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）30日重申，以色列不會釋放數千名關押中的巴勒斯坦恐怖分子，也不會自加薩撤軍，形同打臉磋商中的停火協議。

內唐亞胡在陸軍官校演說時表示，「我聽到各種協議和和各種說法，所以我要說清楚：沒有達到所有目標之前，我們不會結束這場戰爭，也就是我們要殲滅哈瑪斯，讓所有人質回家，並且讓加薩對以色列永遠不再是威脅。」

內唐亞胡說：「我們不會讓以色列國防軍（IDF）撤離加薩，我們也不會釋放數千名恐怖分子！這些一個也不會發生。會發生的是什麼？絕對是勝利。」

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）也在X平台表示，「魯莽的協議等於瓦解政府」，他揚言若政府向哈瑪斯妥協，他就要退出聯合政府。

此外，以色列便衣特工30日突襲一家約旦河西岸醫院，偽裝成醫療人員，射殺三名巴勒斯坦武裝分子；這是以色列特工八年來首度採取這類行動。

這家醫院是為哲寧及附近難民營提供服務的主要醫療設施。以色列軍方表示，以軍特工進入這家醫院，鎖定一個「哈瑪斯（Hamas）恐怖分子小組」。

巴勒斯坦外交部在X平台發表聲明指出，這場「令人髮指的」醫院殺戮犯下「危害人類罪」。在外交部公布的監視器畫面中，可看到有男女攜帶武器，穿著醫療人員制服或平民服裝作為偽裝，在走廊上走動。影片顯示，以色列特工以嬰兒背帶及輪椅作為道具。

此外，日本政府為強化切斷哈瑪斯收入來源，已決定追加制裁作為，包括將負責哈瑪斯資金籌措及資產運用的兩人及四團體增列入資產凍結對象。

日本放送協會（NHK）報導，有關哈瑪斯等對一般民眾發動的攻擊及綁架，日本政府不僅予以強烈譴責，也強調絕不容許恐怖攻擊，至今已針對哈瑪斯幹部等12人祭出凍結資產等制裁。

哈馬斯衛生部30日表示，以哈衝突已造成2萬6751巴勒斯坦人死亡，另有6萬563...
哈馬斯衛生部30日表示，以哈衝突已造成2萬6751巴勒斯坦人死亡，另有6萬5636人受傷；圖為加薩南部城市拉法的罹難者墓地。（新華社）

以色列 哈瑪斯 加薩

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