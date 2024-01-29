我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

州議會零售業安全法 紐約華人商家反應不一

紐約市長亞當斯攜市議員隨警巡邏 體驗警察執法

控訴競爭不公…法國農民封鎖主要公路幹道 發起「圍攻」巴黎行動

中央社／巴黎29日綜合外電報導
法國農民控訴當局政策不當，導致競爭不公，將從29日開始發起無限期「圍攻」首都巴黎行動，封鎖主要公路幹道，並朝向巴黎移動。圖為A16高速公路上，法國農民駕駛拖拉機參加路障抗議活動。（路透）
法國農民控訴當局政策不當，導致競爭不公，將從29日開始發起無限期「圍攻」首都巴黎行動，封鎖主要公路幹道，並朝向巴黎移動。圖為A16高速公路上，法國農民駕駛拖拉機參加路障抗議活動。（路透）

法國農民控訴當局政策不當，導致競爭不公，將從今天開始發起無限期「圍攻」首都巴黎行動，封鎖主要公路幹道，並朝向巴黎移動。

法國農民多日來在全國各地展開行動，部分因為他們對政府的官僚作風和環境政策感到憤怒，稱他們的獲利因而受損，讓他們無法和其他法規較寬鬆的鄰國農民競爭。

法新社報導，法國各地農民駕駛拖拉機和卡車封鎖道路，阻塞交通。他們計畫今天下午擴大對政府施壓，在前往巴黎的主要幹道，建立8個據點阻塞交通。

法國政府計畫動員1萬5000名警力和國家憲兵維安，他們被告知執法時要展現「節制」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在農民「圍攻」巴黎行動前說：「我們無意讓政府建築、稅務機關或雜貨商店遭到破壞，也不想讓運輸外國農產品的卡車被擋下。這顯然不能被接受。」

他表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已下令展開維安行動，以確保戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle Airport）和歐利機場（Orly Field）維持開放，並使巴黎最大生鮮批發市場杭吉斯（Marche de Rungis）持續營運。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）昨天視察一處農場，力圖解決農民的訴求。當局26日曾宣布一連串讓步措施，但未能化解這場危機。

艾塔爾說：「我希望我們釐清狀況，看可以採取那些額外的措施，以解決農民稱他們面臨不公平競爭的抱怨。」

艾塔爾也認同某些作法不對，像是法國農民依環境規定不得使用特定產品，但義大利等鄰近國家農民仍可使用。

農民也對他們的生活條件深感不滿，像是薪資少、年金低，官僚繁文縟節。

全國農人工會聯盟（FNSEA）主席羅梭（Arnaud Rousseau）昨天表示，工會成員希望政府能有更多作為。

路透社報導，法國農業部長費諾（Marc Fesneau）今天表示，法國希望本周內做出決定，以修改歐洲聯盟（EU）「自然復育法」（Nature Restoration Law），協助國內的農民。這項法規是關於在最新生物多樣性要求下農地必須休耕的規定。

費諾告訴法國第2電視台（France 2）：「在接下來的48小時，我們將提出一些措施。」

費諾說，去年通過的歐盟「自然復育法」是爭議議題之一，法國希望能夠修改，以協助國內的農民。

比利時農民今天也展開抗議，歐洲各國許多農民抱怨在面臨國際競爭和全球化之際，歐盟對他們的協助不足。

歐洲議會去年通過歐盟「自然復育法」，以復原遭破壞的自然生態環境，扭轉歐洲自然棲息地萎縮的問題，而引發激烈的爭議。

然而，不少農民抱怨此舉將對他們的生計造成衝擊。

歐盟 義大利 馬克宏

上一則

怒控電視台翻拍劇組擅改內容 日漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生

下一則

歐盟「全球門戶」計畫再下一城 投資中亞交通100億歐元

延伸閱讀

蒙娜麗莎又遇襲 2女為了1目的往名畫潑湯汁

蒙娜麗莎又遇襲 2女為了1目的往名畫潑湯汁
會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表

會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表
巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁
法中建交60年馬克宏籲共求和平 網友：不要再天真了

法中建交60年馬克宏籲共求和平 網友：不要再天真了

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07

超人氣

更多 >
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月