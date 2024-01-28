火速切割 伊朗外交部否認涉入美軍基地遇襲事件

美軍駐敘利亞、約旦邊境的軍事基地28日遭無人機攻擊造成傷亡，伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱作案，對此伊朗外交部29日出面和攻擊切割，嚴正否認是幕後主使。（新華社）

俄羅斯 RT電視台報導，美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地28日遭無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，而伊朗 扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance）宣稱作案，對此伊朗外交部29日出面和攻擊切割，嚴正否認是幕後主使。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示德黑蘭並未涉入美軍駐約旦基地遭無人機攻擊事件。

英國衛報報導，該次攻擊行動是美軍自中東局勢升溫後首次傳出士兵陣亡，導致美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。

自從以巴衝突爆發後，美軍幾乎每天遭到來自伊拉克和敘利亞的武裝部隊以無人機和飛彈襲擊。對於28日遭襲事件，美國總統拜登 嚴厲譴責「卑鄙」且誓言反擊。

對此美國政府也無意迂迴，直接將矛頭指向伊朗。

儘管兩國均堅稱希望避免軍事衝突，不過隨著事件升級的影響，現在恐怕難以避免。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」屬於傘式組織，其中包括「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah），雙方曾在伊拉克共同進行武裝活動。長期以來，該武裝團體一直試圖將美軍趕出伊拉克和敘利亞，如今在以巴衝突背景下更強化武裝行動、擴大戰場。