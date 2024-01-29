伊朗再射3枚衛星 西方憂助發展彈道飛彈

伊朗國防部28日釋出照片，顯示鳳凰號運載火箭發射前的情況，地點位於伊朗中部瑟姆南省的梅尼教長太空中心。(美聯社)

伊朗 當局28日表示已成功透過該國國防部開發的鳳凰號（Simorgh）運載火箭，同時發射3枚衛星進入太空 。此消息未能立即獲得獨立核實。西方向來擔心德黑蘭的太空發射計畫可能有助其彈道飛彈 系統發展。

以色列時報、美聯社引述伊朗官媒報導，其中最大一枚衛星是伊朗航太局打造的研究衛星「Mahda」，重量32公斤，目標為測試鳳凰號載運多個酬載入太空的準確性；另2枚屬於「奈米衛星」，各不超過10公斤重，目標為測試窄頻通訊以及地理定位科技。這些衛星的目標軌道高度至少450公里。

鳳凰號為兩節液體燃料火箭，曾有多次失敗紀錄，伊朗稱其設計目的是將衛星投放到地球低軌道。

伊朗20日已宣布透過旗下伊斯蘭革命衛隊的火箭，發射衛星「索拉雅」（Soraya）入軌，引發若干歐洲國家擔心伊朗的太空發射載具科技可能用於長程彈道飛彈系統開發。伊朗27日駁斥歐洲國家對索拉雅發射的相關譴責，稱和平推進航太科技屬國家正當權利。

據美聯社，美軍和美國國務院未立即回應置評請求，但美軍先前已低調承認伊朗在20日成功發射衛星。美國曾稱，伊朗數次衛星發射違反聯合國安理會決議，呼籲德黑蘭勿從事涉及可搭載核武的彈道飛彈的相關活動。聯合國對伊朗彈道飛彈計畫的相關制裁去年10月已到期。

根據美國情報圈2023年的全球威脅評估，衛星發射載具的發展會縮短伊朗開發洲際彈道飛彈的時程表，因為兩者使用的技術相近。