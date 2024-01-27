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逃亡49年 日極左恐怖分子「桐島聰」疑落網…癌末自曝身分

編譯中心／綜合26日電
在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關；攝於2019年5月。（美聯社）
在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關；攝於2019年5月。（美聯社）

日媒TBS於26日報導，東京警視廳公安部已經逮捕一名據信現年70歲的桐島聰的嫌疑犯。桐島是激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，被指涉及1974年到1975年所發生日本「連續企業爆炸案」的重要通緝犯。如果證實確為桐島聰，他逃亡49年將成為警視廳最長通緝紀錄。

根據搜查相關人士，該名據信為桐島的男子先前在神奈川縣以假名入院治療，警視廳公安部正在確認該男子身分是否即是桐島聰。

當年承辦這起案件的員警許多都已退休，「每日新聞」報導，其中一名曾參與此案的警視廳公安部前官員聽到消息後大為震驚，驚呼：「什麼，是那個桐島聰嗎？」相關人士透露，桐島聰因為癌症末期在醫院治療，他對醫院人員表示，「我是最後一個了，把我逮捕吧」。

經手此案的公安部前官員表示，「還必須對比這個人的DNA和證據，因為這些證據都很舊，必須非常慎重。如果確認是本人，必須透過他了解案件細節，以及他的逃亡生活」。此外，警視廳也可能尋找桐島聰的親屬進行DNA比對，至少需要數天才能得出結果。

當年的受害企業三菱重工在接受採訪時表示，「如果確實是他，那麼敝社要對長年來持續調查此案的相關人士致上最誠摯的感謝」。

桐島聰在1975年以涉嫌違反爆裂物管制相關法令的嫌疑遭到通緝，迄今逃亡接近50年。他涉嫌的「連續企業爆炸事件」，包括1974年8月30日東京丸之內三菱重工大樓玄關放置炸彈，造成8死和380人輕重傷。

報導稱，「東亞反日武裝戰線」在1974年到1975年針對當地大型企業和廠商等相繼引發爆炸事件。1975年5月，該組織旗下3個分支團體的8名成員被逮。

桐島聰戲劇化落網引發民眾熱議，許多人在社群媒體轉貼報導或分享街頭的桐島聰通緝海報。網友表示，「我以為他永遠不會落網」、「派出果公布欄的熟面孔，黑框眼鏡那個」、「比選舉海報更令人覺得熟悉的臉孔」、「這張通緝照片看了好多次」、「這是近年最令人驚訝的新聞了」。

日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬...
日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人，據傳已在25日落網。（中央社）

通緝 DNA 癌症

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