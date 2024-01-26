跨世紀逃犯落網 日本連續企業爆炸案嫌犯逃亡近50年 桐島聰疑被逮捕
日媒TBS於26日報導，東京警視廳公安部已經逮捕一名據信為現年70歲的桐島聰的嫌疑犯。桐島作為激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，為被指涉及1974年到1975年所發生日本「連續企業爆炸案」的重要通緝犯。
【50年近く逃亡】1974年にかけて起きた連続企業爆破事件の「東アジア反日武装戦線」メンバーとみられる男の身柄確保https://t.co/VC03CjTMIZ— ライブドアニュース (@livedoornews) January 26, 2024
捜査関係者によると、桐島容疑者（70）とみられる男は神奈川県内の病院に偽名で入院しており、警視庁公安部は桐島容疑者と特定する作業を進めている。
根據搜查相關人士，該名據信為桐島的男子先前在神奈川縣以假名入院治療，警視廳公安部正在確認該男子身分是否即是桐島聰。
桐島聰在1975年以涉嫌違反爆裂物管制相關法令的嫌疑遭到通緝，迄今逃亡接近50年。他所涉嫌的「連續企業爆炸事件」，包括在1974年8月30日，東京丸之內三菱重工大樓玄關前曾被放置炸彈，該爆炸造成8死和380人輕重傷。
報導稱，「東亞反日武裝戰線」在1974年到1975年針對當地大型企業和廠商等相繼引發爆炸事件。1975年5月，該組織旗下3個分支團體的8名成員被逮。
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