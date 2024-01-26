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跨世紀逃犯落網 日本連續企業爆炸案嫌犯逃亡近50年 桐島聰疑被逮捕

編譯高詣軒／即時報導
在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關。（美聯社）
在東京街上巡邏的日本警察，示意圖，與本文事件無關。（美聯社）

日媒TBS於26日報導，東京警視廳公安部已經逮捕一名據信為現年70歲的桐島聰的嫌疑犯。桐島作為激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，為被指涉及1974年到1975年所發生日本「連續企業爆炸案」的重要通緝犯。

根據搜查相關人士，該名據信為桐島的男子先前在神奈川縣以假名入院治療，警視廳公安部正在確認該男子身分是否即是桐島聰。

桐島聰在1975年以涉嫌違反爆裂物管制相關法令的嫌疑遭到通緝，迄今逃亡接近50年。他所涉嫌的「連續企業爆炸事件」，包括在1974年8月30日，東京丸之內三菱重工大樓玄關前曾被放置炸彈，該爆炸造成8死和380人輕重傷。

報導稱，「東亞反日武裝戰線」在1974年到1975年針對當地大型企業和廠商等相繼引發爆炸事件。1975年5月，該組織旗下3個分支團體的8名成員被逮。

通緝 日本

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