視南韓為敵人 傳金正恩拆「統一門」嫌棄很礙眼

在平壤到開城的高速公路入口，是金正日時期興建的統一拱門。金正恩說「看了很礙眼」，打算拆除。(美聯社)

北韓 領導人金正恩上星期稱南韓 為「主要敵人」，並稱統一已不再可能，近日他在平壤 最高人民會議上發表講話時，再次提到絕束與南韓和解的政策，稱其為「不可調和的敵人」，他甚至打算拆除他父親金正日所建造「統一門」(正式名稱：國家統一與三大憲章紀念碑)，他說這個東西「很礙眼」。

路透報導，據監測北韓局勢的在線媒體NK News報導，平壤23日的最新衛星圖像顯示，這座象徵著北韓統一希望的拱門已不復存在，但路透無法證實這座被紀念碑已被拆除。

據報導，統一門是2000年南北韓高峰會後所興建的巨大紀念碑，外型是2位穿著南韓傳統服裝的婦女，分別代表兩韓，兩人的雙手共同托著代表韓半島統一的圓球，寛度61公尺，高度30公尺，坐落在平壤到開城的高速公路入口，象徵著自力更生、和平與民族合作三大憲章。

北韓官方媒體稱，金正恩15日發表演講時稱這座紀念碑「礙眼」，並下令修改憲法，將南韓稱為「主要敵人和永遠的主要敵人」。

2022年上任的南韓總統尹錫悅，對北韓採取強硬立場，呼籲立即對導致北韓半島緊張局勢的軍事行動做出強硬反應。

北韓誓言如果受到南韓和美軍的攻擊，將「消滅」南韓。去年年底，北韓宣布2018年與南韓簽署的一項旨在緩和軍事緊張局勢的重要協議不再有效。

金正恩上星期發表講話後，北韓解散了數十年來對與首爾交流發揮重要作用的關鍵政府機構。