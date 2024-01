有驚無險 眼尖乘客發現「機翼少4螺栓」 維珍航空一航班起飛前急取消

維珍航空(Virgin Atlantic)日前發生一架英國飛往美國班機就在起飛前一刻取消,原因是機上一位眼尖又警覺的乘客注意到機翼短少了幾個螺栓。

紐約郵報22日報導,這起事件發生在15日,41歲的英國旅客哈迪(Phil Hardy)搭上英國曼徹斯特飛往美國紐約的維珍航空VS127航班。就在空服員進行飛安宣導時,哈迪注意到機翼短少了4個螺栓,決定提醒機組員。

哈迪向記者回憶了當時的情況,「我是一位優秀的飛行者,但我的伴侶不喜歡我告訴她的消息,還開始驚慌失措,我試圖盡可能讓她放心」。他說,「我覺得,保險 起見,最好是跟空服員提一下」。

維珍航空發言人表示,就在VS127航班預定起飛之前,工程師迅速出動,對這架空中巴士A330飛機進行維護檢查。哈迪拍攝的影像顯示,其中一名工程師爬上了機翼,接著用螺絲起子進行修補。

