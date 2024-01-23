南韓不婚不生 婚宴館變殯儀館 幼兒園變養老院

南韓 人不婚不生，結婚率跟出生率不斷下滑，造成婚宴會館和幼兒園直接原址改開殯儀館跟養老院 。

南韓不婚現象盛行後，陸續出現結婚禮堂收起來改作殯儀館。南韓中央日報報導，光州廣域市東區一家殯儀館來弔唁的民眾感慨地說：「以前是來喝喜酒的，現在是來參加告別式」。

據報導，光州廣域市西區錦湖洞微笑夕陽紅養老院院長李敏淑，2022年關閉經營40多年的幼兒園，改開養老院。李敏淑表示：「從2010年代開始，全國的生育率銳減，再加上新冠肺炎影響，幼兒園不得不關門。」

採訪當天院內7名八、九十歲的老人正在用積木排成花的形狀，另一邊則是和看護一起用蠟筆畫畫的老人。這些老人手中的積木和蠟筆，都是李敏淑經營幼兒園時使用的物品。

另外，為搶救不斷降低的生育率，南韓政府擴大育兒金援，今年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元（約2.2萬美元）。

韓聯社報導，根據南韓低生育、高齡社會委員會統計，今年起出生的嬰兒，每一名在0到7歲期間可獲得的兒童津貼、父母津貼與新生兒津貼等補助，部分金額大幅提高，希望藉此鼓勵生育。

新生兒津貼是針對養育新生兒提供的現金支援，第一胎可一次申領200萬韓元，第二胎以上補助今年起從原本的200萬韓元增至300萬韓元，可用於月子中心、育兒用品、醫療費 及餐飲花費。

據報導，父母津貼是在孩子0到1歲間發放，從0歲每月70萬、1歲每月35萬韓元，增至0歲每月100萬、1歲每月50萬韓元，共計可領1800萬韓元；兒童津貼則是在孩子0到7歲間每月發放的10萬韓元現金補助，累計8年間可領960萬韓元。

也就是說，南韓新手爸媽今年若迎來第一個孩子，8年內至少可獲2960萬韓元補助；若小孩上幼兒園等，依教育機構及家庭狀況不同，還能另外申請養育補助等津貼。