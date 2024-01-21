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居全球領先地位…西班牙器官移植一年近6000例 平均每天進行16例手術

中央社／馬德里21日專電
西班牙2023年器官移植數目總計高達5861例，平均每天進行16例器捐手術，相當於每百萬居民中有122.1例，打破疫情前的歷史最高紀錄，連續32年位居全球器捐手術的領先地位。（示意圖／聯合報系資料照）
西班牙2023年器官移植數目總計高達5861例，平均每天進行16例器捐手術，相當於每百萬居民中有122.1例，打破疫情前的歷史最高紀錄，連續32年位居全球器捐手術的領先地位。（示意圖／聯合報系資料照）

西班牙2023年器官移植數目總計高達5861例，平均每天進行16例器捐手術，相當於每百萬居民中有122.1例，打破疫情前的歷史最高紀錄，連續32年位居全球器捐手術的領先地位。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，隸屬於西班牙衛生部的全國器官移植組織（Organización Nacional de Trasplantes，ONT）統計，2023年西班牙各種器官的移植手術都有成長，總計5861例，包括3688例腎臟移植、1262例肝臟移植、479例肺移植、325例心臟移植、100例胰臟移植、7例腸移植等。

2023年期間，西班牙每百萬居民中有122.1例器官移植，超越疫情前2019年的歷史最高紀錄115.9例，比2022年上升9%。

在器官捐贈方面，2023年期間，西班牙共有2346人捐贈器官，人數超越疫情前2019年的歷史最高紀錄2302人，相當於每百萬居民中有48.9名器官捐贈者，比2022年增加7%。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica García）表示，這些數據「再次證明了西班牙器官移植系統的成功，不僅作為全球典範，也是全國社會凝聚力的支柱，當然也反映出我們的社會對於團結的價值、拯救人命與改善生命的堅定承諾」。

西班牙的器官捐贈採取「預設默許制」，有具前瞻性且規劃完善的器捐和移植系統、以及技術專業先進的醫療團隊，自有記錄的過去34年以來，移植手術已超越13萬例。

針對2023年創下的歷史新高點，全國器官移植組織也在社群媒體X上感謝捐贈者、家屬、以及專業的醫護人員。

西班牙與美國同居全球器官捐贈和移植的領先地位。就器官移植來看，2022年期間，西班牙每百萬居民中有115.31例器官移植，比例僅次於美國的130.65例。

若就器官捐贈來看，2022年期間，西班牙每百萬居民中有46.3名器官捐贈者，比例高於美國的44.5名，遠高於歐盟平均的20.9名、鄰國法國的25.8名、義大利的25名，更遙遙領先德國的10.4名。

器官捐贈分為「腦死捐贈」及「心死捐贈」（心臟停止死亡後器官捐贈）兩種，大多數移植器官都來自腦死但仍有心跳的捐贈者，如此才能保持器官完好無損。

但是，賈西亞表示，西班牙是「心死捐贈」領域的技術先驅，「心死捐贈」也是西班牙位居器官捐贈領導地位、維持器官移植成長趨勢的關鍵之一。

2023年期間，西班牙共有1050名捐贈者是在心跳停止後捐出器官，共占所有器官捐贈者45%。根據西班牙衛生部，西班牙是世界上唯一在心跳停止後能進行「所有器官」移植的國家。

賈西亞表示，在這些成功的數據背後，是許多不用再做血液透析、不用再住院的病患，「代表的是人們生命的深刻轉變」。

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