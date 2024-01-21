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前北韓國會議長過世…崔泰福「任期最長」享耆壽93歲 金正恩靈前弔唁

中央社／首爾21日綜合外電報導

北韓國家媒體今天報導，該國領導人金正恩前往前國會議長崔泰福靈前弔唁。崔泰福於1998至2019年擔任最高人民會議議長，據信是任期最長的北韓國會議長。

北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導指出，前北韓最高人民會議議長崔泰福（Choe Thae Bok）昨天因心臟病過世，享耆壽93歲。

報導表示，金正恩與北韓執政黨勞動黨的官員，今天早上一起前往崔泰福靈前弔唁，「以對他的離世表達深切的哀悼」。

報導補充說：「金正恩為在朝鮮勞動黨及朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）政府發展的神聖鬥爭中有傑出功績的崔泰福默哀。」

北韓中央通信社（KCNA）報導形容崔泰福是「偉大領袖金日成（Kim Il Sung）同志和偉大領導者金正日（Kim Jong Il）同志的忠誠革命戰士」。金日成是金正恩的祖父，金正日則是他父親。

崔泰福1998年被選為北韓最高人民會議議長，並一直擔任該職務直到2019年退休為止，據信是北韓國會任期最長的議長。

根據研究與分析北韓資料的線上網站「北韓領導人觀察」（NK leadership watch）的資料顯示，崔泰福精通德語、俄語、英語，經常到國外出訪。

該網站補充道，崔泰福與金正恩曾握有權勢的姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui）關係密切，並曾被她以「聰明、性格樂觀、令人愉快」來形容。金敬姬的夫婿張成澤（Jang Song Thaek）於2013年被處決。

崔泰福最後一次公開露面，是在2022年9月9日慶祝北韓建國的活動上。

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