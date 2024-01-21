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紅海危機破壞供應鏈遠超新冠 航運費上漲329%

編譯中心／綜合20日電
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。（路透）
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。（路透）

紅海危機持續發酵，衝擊全球航運業，航運運費自去年11月以來已上漲329%。丹麥海事數據分析公司Sea-Intelligence表示，紅海危機對全球供應鏈造成的破壞，已遠超新冠疫情初期對供應鏈的衝擊。

文匯報爆導，許多貨櫃運輸商和化石燃料公司為避免受到葉門胡塞武裝襲擊，已改為繞道非洲南端的好望角。11月中旬從上海往歐洲運送一個貨櫃的費用為707美元，但現時已飆升至3030美元，航行時間額外增加14天。

彭博通訊社報導也指出，運輸受阻對水果、穀物等食品影響尤其嚴重，本已稍為緩和的全球食物通脹可能再度惡化。

由於運送零部件的貨櫃延遲運抵，一些大型企業的生產已受到影響。Tesla和富豪等汽車生廠商和米其林輪胎已先後宣布局部暫停生產，傢具及家居用品生產商宜家也發出產品延遲出廠的警告。

面臨紅海局勢動盪，代表全球逾2萬名船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司則表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，他們行經紅海最危險地區的期間，將獲得兩倍日薪，也能選擇在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。

彭博資訊報導，由Nautilus、英國航運商會（UK Chamber of Shipping），以及英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）組成的戰爭行動區域委員會（WOAC）開會討論後，達成這項協議。Nautilus也說，這項協議自19日起實施，從之前建議只保障與以色列有關聯船隻的船員，進一步擴大適用範圍，目前適用於與英、美兩國有關聯的船隻。

在葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞組織）對紅海商船的威脅升高後，WOAC隨即提出相關建議。胡塞組織聲稱所有在紅海地區的英國和美國資產，都是他們合法攻擊的目標。

丹麥船運業在去年12月也採取類似的讓步行動，提供危險津貼給船員。

紅海危機持續延燒，對全球供應鏈已造成破壞，丹麥海事數據分析公司表示，已遠超新冠疫...
紅海危機持續延燒，對全球供應鏈已造成破壞，丹麥海事數據分析公司表示，已遠超新冠疫情初期對供應鏈的衝擊。（美聯社）

供應鏈 疫情 以色列

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