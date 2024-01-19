金正恩換坐賓士頂級SUV 北韓官員也坐豪車 疑嘲弄制裁無效

金正恩的新車是賓士旗下豪奢品牌邁巴赫（Maybach）的頂級休旅車系列GLS 600。(取材自Ｘ平台)

儘管國際制裁禁止北韓 進口奢侈品，但官媒近日播出的影像卻顯示，國家領導人金正恩 似乎換了新車，搭乘一輛新的賓士（Mercedes-Benz）旗下豪奢品牌邁巴赫（Maybach）的頂級休旅車系列GLS 600。

韓聯社報導，北韓中央電視台15日播放的紀錄片畫面顯示，金正恩從一輛黑色SUV 走了下來。該輛SUV右後門有著金正恩「國務委員長」頭銜專屬標誌，似乎是他的新私人用車，推測是頂級車型的Mercedes-Maybach GLS 600，據稱是賓士最貴的SUV商務車，在南韓的售價為2.6億韓元(約21萬美元)起跳。

這輛休旅車後座右邊車門上印有「國務委員會委員長」字樣，顯示是金正恩的私人轎車。

根據報導，金正恩2020年8月視察洪災區時，就被拍到出現在一輛推測是Lexus LX 570的SUV駕駛座，也乘坐不同的Mercedes-Maybach S-Class車輛公開露面，其中包括了一輛禮車。此外，不少北韓高層人士最近也搭乘新款賓士亮相，如總理金德訓等黨政重要官員在2023年12月下旬就搭乘賓士S級轎車抵達北韓勞動黨第八屆八中全會的會場。

韓聯社指出，這些豪華車輛理應受制於聯合國制裁，即禁止向北韓供應豪華汽車，而北韓官媒的畫面「似乎是在嘲弄聯合國安理會對北韓的朝制裁毫無實效」。

諷刺的是，美國之音月初報導，賓士才強調已超過15年沒有與北韓有貿易往來，不清楚為何北韓官員會駕駛賓士車輛，將對此展開調查。

此外，各國媒體近年陸續爆料北韓有民眾因收看或傳播韓劇而被判刑，甚至遭處決，英國BBC韓語版網站更指出，他們取得罕見影片畫面，北韓兩名16歲少年因看韓劇而在眾目睽睽下遭上銬，並被判處12年勞役。