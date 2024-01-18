馬克宏催生政策惹毛女權團體：別管我們的子宮

法國總統馬克宏。(歐新社)

法國總統馬克宏 為提振內國低迷的出生率，計畫提供更佳的育嬰假，並且解決不孕問題。但他的政策17日卻招致強烈抗議，女權主義者及左派政治人物指控，要他「別管我們的子宮」。

法國婦女基金會負責人梅菲爾（Anne-Cecile Mailfert）在社群媒體 X（前身推特 ）發文說：「別管我們的子宮。」另外，幫助婦女及家庭的CIDFF協會也指出：「生育主義者政策的實施，與婦女自主權嚴重背道而馳，引發令人擔憂的政治和社會倒退。」

此外，法國左派政治人物也抨擊上述計畫。左翼政黨「不屈法國」議員寇比雅（Alexis Corbiere）指稱：「女性的身體不是武器。」

另據中央社引述法新社報導，他宣布可能導致未來兩年強制要求學生穿著制服的試驗，並表示所有孩子都應學習法國國歌馬賽曲（La Marseillaise）。

馬克宏並提出讓所有初中生明年9月起必修戲劇課程，指這可訓練自信、公開演說和接觸精采文本。他並提出中學生應修讀藝術史，因這可讓學生了解法國的根源和文化。馬克宏在中學參演戲劇時，認識了多他24歲的戲劇課老師布麗吉特，而她後來成為了他的妻子。