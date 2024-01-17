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亞洲房地產賣家增 澳星港占大宗 香港最悲觀

編譯林聰毅／綜合16日電
今年尋求出售資產的亞洲房地產投資人數量創紀錄。在主要市場中以香港的悲觀情緒最嚴重。圖為從香港山頂俯瞰維多利亞港和市中心的天際線。（路透）
今年尋求出售資產的亞洲房地產投資人數量創紀錄。在主要市場中以香港的悲觀情緒最嚴重。圖為從香港山頂俯瞰維多利亞港和市中心的天際線。（路透）

房地產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）的一項調查顯示，在經濟形勢不明朗的情況下，今年尋求出售資產的亞洲房地產投資人數量創新高。

彭博資訊引據CBRE的調查報導，超過40%的受訪者說，今年將處分資產以實現報酬與償還債務，為開始這項年度調查以來的最高。其中，以澳洲、新加坡和香港投資人的出售意向最高。亞洲整體的淨購買意向大致維持不變。世邦魏理仕的這項調查在2023年11月和12月進行，共510名投資人參與。

在主要市場中，以香港的悲觀情緒最嚴重，當地的不動產市場仍深陷長期不景氣。由於融資成本升抵了22年高點，投資胃納跌至15年谷底。當地投資人表示，工業和辦公大樓資產的收益報酬仍存在不確定性。

相較下，南韓國內投資人今年的買進意向最強，超過一半的南韓投資人渴望增加對房地產的配置，許多買家都瞄準租金成長前景強勁的核心商辦資產，日本投資人的買進意向地案高，新加坡為第三。

世邦魏理仕主管金緯（Henry Chin）和海蘭德（Greg Hyland）在報告中說：「雖然全球主要市場的升息周期已經停止，但投資人仍在等待當前重新定價周期結束的跡象，然後再部署大規模資金。」「因此，日本以外大多數市場的投資人將繼續採取觀望態度。」

報告也指出，投資人對中國房地產市場仍謹慎以對，因為當地經濟表現較預期疲弱。中國投資人預期，在中國房地產危機持續之際，未來一年會有更多不良資產的投資機會。

相比之下，投資人對日本、南韓等市場的看法較為正面。日本連續第五年成為跨境房地產投資的首選目的地，新加坡與澳洲分居二、三名，投資人仍受到有穩定收益的高度流動市場所吸引。

今年投資人最偏好的投資依然是工業與商辦資產，但興趣已較去年大幅降低，住宅領域則預料將吸引更多資金，市場對建後出租（Build-to-Rent）及建後出售（build-to-sell）資產的興趣濃厚。日本、澳洲及中國投資人將著眼建後出租市場，香港和台灣投資人對建後出售資產的需求強。

投資 房地產 日本

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