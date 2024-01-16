10年首見 印度喜馬拉雅山區沒雪可滑

全世界最高的滑雪勝地古爾馬爾格（Gulmarg）渡假村，今年面臨雪量短缺的窘境。（美聯社）

印度喜馬拉雅山 區的著名滑雪勝地古爾馬爾格（Gulmarg）每年冬天總吸引不少遊客，不過今年受聖嬰現象影響，滑雪勝地和其他受歡迎的滑雪勝地一樣，面臨雪量短缺窘境。放眼望去，古爾馬爾格都是黃禿禿的土地，讓不少滑雪業者相當懊惱，遊客也對此感到失望。

綜合媒體報導，科學家表示，今年印度北部冬季的狀況近十年來首見，山區沒有雪，而平原的濃霧導致氣溫更低。

2023年已被不少專家認證是歷來最熱的一年，這樣的反常氣候延續至2024年。每年吸引不少滑雪客前往的印度喜馬拉雅山區今年罕見沒有下雪，導致許多知名的滑雪場都沒有雪，包括全世界最高的滑雪場古爾馬爾格度假村，遊客紛紛取消行程。科學家歸咎於聖嬰現象造成冬天「異常」。

喀什米爾地區今冬乾燥，導致許多知名的滑雪場都沒有雪，包括全世界最高的滑雪場古爾馬爾格度假村，每年吸引很多遊客賞雪 的旅館，遊客也變得稀少。

當地官員表示，喀什米爾正面臨罕見的冬季乾旱，該地區去年12月降雨量相較往年足足少了80%，1月第一周也完全沒降雨，喀什米爾大部分平原沒有降雪，更上游的地方，降雪量也比過去少。

印度氣象局喀什米爾辦事處負責人艾哈邁德指出，「過去幾年，我們都看到因為全球變暖，冬季時間明顯縮短，這對該地區或其他地方都產生負面影響，不論是水力發電、旅遊業還是農業」。

古爾瑪爾格35歲滑雪教練奈克（Farhat Naik）向路透表示，「這一季已經過了一半」。他說，過去這個時候雪深及膝，如今卻是一片乾燥的土地，看了令人心碎，「我們希望2月第一周能下雪」。

他表示，由於缺雪，所有的歐美客戶都取消行程，對當地的旅遊業和農業都造成重創。當地業者表示，目前預定已經少了2成，很多人都是在出發前幾天因為沒有雪而取消。