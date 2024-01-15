阿根廷女性幾乎每天1遇害 總統卻做1件事

阿根廷去年因性別因素被殺的婦女和女童人數攀升至322人，幾乎每天一人遇害。米雷伊推動一項爭議性的性別法改革引起激辯。（路透）

阿根廷國家監察員辦公室表示，去年因性別因素被殺的婦女和女童人數攀升至322人，已幾乎每天一人遇害。

中央社引述法新社報導，在這項新數據公布之際，阿根廷國會正為右翼總統米雷伊（Javier Milei）推動一項爭議性的性別法改革激辯。米雷伊上任後旋即裁撤阿根廷婦女及性別多元部。

這份發布於12日晚間的監察員辦公室報告指出，殺女人數值得警惕，因這是2020年以來新高；2020年共有295名女性遭殺害，之後2021、2022年逐年減少，2023卻又突破3字頭。

最新統計顯示，2023年的女性遇害事件導致約200名兒童淪為孤兒；在3/4的案件中，受害者和加害人間並不陌生。

協助性別暴力被害者的非政府組織Shalom Bait成員塔瑞可告訴表示：「社會文化仍存性別歧視 和父權思想。」她說：「我們國家必須投入更多資金預防這類事件。」

米雷伊政府主張「暴力不看性別」，並在一項全面性的包裹改革中納進一項提案，將2019年「米凱拉法案」（Micaela Law）縮減。米凱拉法案要求各級政府針對有關性別及女性受暴力侵害等相關議題，對官員進行培訓。

去年12月剛走馬上任的米雷伊，將把訓練限縮於「家庭暴力」的問題上，將受訓內容局限於直接涉及這類案件的機構。塔瑞可表示，這種調整「全然無知，沒有意識到法官、維安部隊、國家人員介入後的失當問題。」

但負責青年及家庭事務的首長托瑞為米雷伊辯解，稱米凱拉法案「或許理想崇高，然而並沒產生任何效果。我們已投入數百萬美元，但死亡人數卻比以前還多」。