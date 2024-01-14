5年前就訂婚 婚禮因疫情延遲 紐西蘭前總理阿爾登終於嫁了

紐西蘭前總理阿爾登（左）與相戀10年的伴侶蓋佛德（右）13日下午完婚。（美聯社）

紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）與相戀10年的伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）13日於豪克斯灣（Hawke's Bay）的一處葡萄園完婚，這場婚禮原本因疫情 取消，兩人5年前就訂婚，如今終於步入禮堂。

綜合媒體報導，阿爾登的發言人證實，結婚儀式13日下午在Craggy Range葡萄園舉行，賓客人數約50至75人，賓客中包括當年接替阿爾登出任總理的希金斯（Chris Hipkins），希金斯現為反對派領袖。。

根據官方照片，阿爾登身穿紐西蘭時裝設計師Juliette Hogan設計的合身象牙白無袖垂領無袖禮服，搭配白紗盤髮造型，手上拿著束花，相當甜美浪漫。

事實上，兩人早在2019年就訂婚，原定於2022年1月舉行婚禮，卻因紐西蘭國內突發疫情、實施聚會限制而延遲至今。

阿爾登2022年1月說，「我的婚禮不會如期舉行，但我只是跟其他紐西蘭人一樣，因為疫情而經歷了這些。這就是人生」。

阿爾登2017年以37歲年紀成為紐西蘭史上最年輕總理，成為左傾政治人物和女性領導力的全球偶像。她是全球唯二於任內生子的國家領袖，並曾帶著女兒出席聯合國 （United Nations）會議。阿爾登於2018年產下一女。