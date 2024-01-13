我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔

編譯中心／綜合12日電
印度最長跨海大橋「孟買-港口連接道」，用鋼量多達17座巴黎鐵塔，12日起開放民眾使用。（路透）
印度最長跨海大橋「孟買-港口連接道」，用鋼量多達17座巴黎鐵塔，12日起開放民眾使用。（路透）

印度最長跨海大橋「孟買-港口連接道」（Mumbai Trans Harbour Link）12日啟用，全長21.8公里，用鋼量相當於17座巴黎鐵塔，其中大約16.5公里為海上高架橋。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2016年為這座大橋奠基，興建工程2018年開始，斥資逾1784億盧比（約21億美元），連接孟買及衛星城市新孟買，兩地往返所需時間從過去的2小時縮短到20分鐘。

莫迪12日為跨海大橋主持落成典禮，大橋13日起開放給民眾使用。

據孟買大都會區發展署（MMRDA）的資料，孟買跨海大橋雙向計有6線車道，及各一條緊急車道，未來5年內將連接其他高速公路計畫以及規畫中的新孟買國際機場，打造區域發展圈。

MMRDA署長穆克吉（Sanjay Mukherjee）在接受印度媒體訪問時說，大橋用了許多新技術，例如智慧交通系統、噪音隔離板、正交異性鋼橋面（orthotropic steel deck），以及不會干擾海洋生態的路燈。

正交異性鋼橋面可讓跨海大橋使用較少橋墩支撐，減少對往來船隻的影響。

另外，為加強穩固度，孟買跨海大橋使用的鋼鐵重量等同17座巴黎鐵塔。

印度 大都會

上一則

美國夫劈腿岳母 妻被嗆「祖父、祖母都知道」

下一則

「李善均遭人格謀殺」 寄生上流導演帶頭促南韓修法

延伸閱讀

印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔

印度孟買跨海大橋啟用 用鋼量17座巴黎鐵塔
婚禮太累人 印度新娘托腮打瞌睡 被叫醒表情厭世

婚禮太累人 印度新娘托腮打瞌睡 被叫醒表情厭世
馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈
亞洲2024選舉年10億人投票 牽動政經走向

亞洲2024選舉年10億人投票 牽動政經走向

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
英國一名16歲少女稱自己在虛擬電玩中遭多名玩家性侵，此案成為英國警方首次立案調查的元宇宙性侵案，備受各界關注。（示意圖/ingimage）

16歲少女玩VR遭多人性侵 英警首次調查「元宇宙性侵案」 他曝：不應輕忽虛擬犯罪

2024-01-05 18:52
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金