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全球最嚴厲邊境管制 這國家終於准俄旅團入境

編譯中心／綜合12日電
消息指出，從北韓2020年初因防疫封鎖邊境後，一個俄羅斯旅行團即將成為首批獲准入境的觀光團；圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）
消息指出，從北韓2020年初因防疫封鎖邊境後，一個俄羅斯旅行團即將成為首批獲准入境的觀光團；圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

俄羅斯州級當局和一名西方導遊的發文指出，一個俄羅斯旅行團即將成為自從北韓2020年初因防疫而封鎖邊境以來，已知的首批獲准入境觀光客。

路透報導，新冠疫情傳播期間，北韓實施堪稱全球最嚴厲的邊境管制措施之一，至今仍未完全對外國人重新開放邊境。

與北韓接壤的俄羅斯遠東地區濱海邊疆區政府本周宣布，該區行政首長去年12月走訪平壤會商後安排了這個旅行團，並交由海參崴一家旅行社承辦。

據網路上的行程介紹，為期4天旅程定2月9日出發，行程包括平壤和一處滑雪勝地。

總部位於北京的高麗旅行社總經理柯克里爾（Simon Cockerell）表示，他的北韓合作夥伴已證實，在特殊情況下推出這項行程。

他說：「這是個好兆頭，但因這個行程情況特殊，我認為這未必會帶來會更大範圍開放。但是考慮到4年多來沒有外國遊客，任何旅遊行程都可以被視為向前邁出積極一步。」

此外，日本H2A運載火箭48號機12日下午在日本鹿兒島縣的種子島太空中心升空，而火箭上搭載可監測北韓的情蒐衛星也與火箭分離並進入預定軌道，宣告發射成功。

日本H2A運載火箭48號機12日下午在日本鹿兒島縣的種子島太空中心升空。（美聯社...
日本H2A運載火箭48號機12日下午在日本鹿兒島縣的種子島太空中心升空。（美聯社）

日本放送協會（NHK）報導，日本政府的情蒐衛星「光學8號」可以從距離地面數百公里的高空捕捉全球各地影像。除監控北韓發射場動向，該衛星也可提供災害發生時的損害狀況等資訊。

這是H2A運載火箭連續42次發射成功，成功率達97.92%。不過H2A的發射費用高昂且設備老化，預計H2A火箭50號機在2024年度發射完畢後，將完全被後繼新型火箭H3取代。

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