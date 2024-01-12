阿曼灣也出事 伊朗扣押油輪 美籲釋放船隻

一艘油輪11日早上接近阿曼灣時，遭到多名武裝分子登船，目前正改道前往伊朗。(取材自Ｘ平台)

伊朗 半官方法爾斯通訊社（FARS）11日報導，伊朗海軍根據司法命令，在阿曼灣水域扣押一艘前往土耳其 油輪，稱報復美國去年扣押同一油輪及沒收船上石油 。美國國務院及白宮譴責事件，並呼籲德黑蘭方面即時釋放船隻及船員。

路透報導，被扣押的油輪為聖尼古拉斯號（St Nikolas），掛有馬紹爾群島（Marshall Islands）旗幟，當時載有伊拉克的原油，準備駛往土耳其，不過11日駛至中東阿曼（Oman）海岸對開海域時，遭伊朗扣留。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）較早前表示在社群平台X上說，一艘不知名字的船，被四、五名未經授權的人闖入，事發時在阿曼東部海域上，「未經授權的登船者，據了解身穿黑色的軍服，並配戴黑色口罩」。

法爾斯通訊社引述伊朗海軍的聲明指，美國去年盜取伊朗的石油後，伊朗海軍根據法庭命令扣留聖尼古拉斯號，並正駛往伊朗的港口。

此船的營運公司、總部位於希臘的Empire Navigation表示，與船隻失去聯絡。船上共有19名工作人員，包括1位希臘人與18位菲律賓人，它載有14.5萬噸石油，從伊拉克運往土耳其。