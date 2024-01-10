南韓在野黨魁李在明遇襲案 嫌犯吐露犯罪動機：要阻止他當上總統

南韓在野的共同民主黨黨魁李在明10日自首爾大學醫院出院後，向記者發表講話。（路透）

南韓警方10日表示，最大在野黨、共同民主黨 的黨魁李在明 2日頸部遭刺傷一案，兇嫌在接受偵訊時表示，犯案動機是要阻止李在明當上總統。

韓聯社報導，釜山警察廳宣布調查結果，將67歲金姓嫌犯移送檢方進行進一步調查，並以謀殺未遂罪名起訴他。金姓嫌犯稍早移送檢方時出現在記者面前，稱「我引起了擔憂，很抱歉」。

釜山警察廳長禹哲文（譯音）表示，「嫌犯表示決定殺死受害人，阻止他成為總統，以及在即將到來的國會大選取得多數席位」。

李在明在2022年總統選舉以些微差距敗給現任總統尹錫悅，預期李在明將再度參選。禹哲文還表示，金姓嫌犯對李在明被控的一些案件因庭審推遲而未受到適當懲罰，懷恨在心。

報導指出，警方調查了金姓嫌犯的手機與財務交易歷史，認定他單獨作案沒有共犯。金姓嫌犯在犯案前寫下了辯解書，表示李在明的官司因司法體制內的「親北韓 勢力」而受到推遲，而他試圖防止李在明當上總統，並避免國家落入左翼勢力手中。

警方表示，金姓嫌犯「出於主觀政治信念而犯下極端罪行」，並決定依法不揭露他的所屬政黨，也不會公開姓名與肖像照等身分資訊，理由是本案不符合相關法定條件。