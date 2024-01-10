我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

史上最年輕 34歲艾塔爾任法國總理 曾公開出櫃

編譯中心／綜合9日電
34歲的法國教育部長艾塔爾（右）9日獲總統馬克宏（左）任命為總理，成為法國最年輕的總理。（美聯社）
34歲的法國教育部長艾塔爾（右）9日獲總統馬克宏（左）任命為總理，成為法國最年輕的總理。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日任命34歲的教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）接任總理，成為法國最年輕的總理，也是第一位公開承認同志身分的總理，他將帶領政府迎接6月重要的歐洲議會大選。

前任總理、60歲的柏納（Elisabeth Borne）8日請辭，她任內執政黨失去國會多數地位，加上她20多次動用爭議性憲法條款強制通過提高退休年齡法案，導致反對黨對她提出至少30次不信任案。

馬克宏希望透過政府改組，為其施政注入活力。艾塔爾曾任政府發言人和教育部長，民調顯示他是現任政府中支持度最高的閣員，行事精明練達，在媒體前和國會從容不迫。

46歲的馬克宏在聲明中說，未來幾天將和艾塔爾共同組成新政府，他表示將借重艾塔爾的活力和決心。

馬克宏任期至2027年，依法不得再連任。分析家說，堅持歐洲統合的馬克宏，希望新政府做好準備迎戰6月歐洲議會選舉，預料極右派反歐盟勢力會藉由這次選舉擴張影響力。

號稱「政治神童」的艾塔爾雖然早已被看好會出任總理，但他的快速竄升引發幾名資深閣員吃味。批評者稱他經驗不夠，還認為他在巴黎長大就讀貴族私校，和地方民眾脫節。

艾塔爾原本是社會黨人，2016年加入馬克宏新成立的前進黨擔任發言人，隨後成為政府發言人讓他知名度大增。他在馬克宏栽培下歷任主計部長，去年7月出任教育部長。

國會議員維格納（Patrick Vignal）表示，艾塔爾有點像2017年上台的馬克宏。當年，年僅39歲的馬克宏人氣爆棚，在大選中勝出，成為法國現代史上最年輕的領導人。

路透社指出，馬克宏和艾塔爾的年齡加起來還不如美國總統拜登。

根據法國政府體制，總理由總統指派，對國會負責。總理負責執行內政、經濟政策，並協調政府部會。總統則掌握外交、歐盟事務等權力，並擔任三軍統帥。

法國政壇近年來吹起年輕化風潮，極右派政黨「國民聯盟」2022年舉行黨大會，選出現年28歲的歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella）出任黨主席，成為該黨代表人物雷朋（Marine Le Pen）的接班人。雷朋在該年總統大選得票率達42%，是極右派政黨在總統大選歷來最高。馬克宏也因此承受來自極右派愈來愈強的政治壓力。

馬克宏 教育部 歐盟

上一則

全球必吃美食 日本拉麵第一 美國熱狗居次 台灣珍珠奶茶第4

下一則

巴人逃離加薩 掮客喊價1萬美元 給愈多走愈快

延伸閱讀

史上最年輕 馬克宏任命34歲艾塔爾出任法國總理 他曾公開同志身分

史上最年輕 馬克宏任命34歲艾塔爾出任法國總理 他曾公開同志身分
法國總理柏納辭職內閣將改組 強推改革評價兩極

法國總理柏納辭職內閣將改組 強推改革評價兩極
告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結

告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結
馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火

馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
日本羽田機場2日發生日航班機跟海上保安廳飛機相撞，隨後雙雙陷入火海，警視廳調查人員3日在海保飛機殘骸周圍進行檢查。（歐新社）

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

2024-01-03 06:05
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社

日航班機擦撞後廣播系統失靈 空服員靠2方法疏散

2024-01-03 10:09
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬