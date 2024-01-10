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羽田撞機檢討 日本機場航管以後禁用這個字

編譯中心／綜合9日電
日本羽田機場事故檢討，機場航管將禁用「No.1」一詞；圖為編號JAL516的日航客機與海保機衝撞後發生大火，嚴重焚毀，殘骸事後被移往日航機庫。（美聯社）
日本羽田機場事故檢討，機場航管將禁用「No.1」一詞；圖為編號JAL516的日航客機與海保機衝撞後發生大火，嚴重焚毀，殘骸事後被移往日航機庫。（美聯社）

日本東京羽田機場本月2日發生日本航空客機與海上保安廳航機嚴重擦撞事故，日本政府國土交通省9日宣布確保飛安緊急對策，包括管制官不再用代表起飛順位的No.1用語等。

日本讀賣新聞報導，緊急對策除了將在羽田等7座機場新增負責人，經常監控是否有航機在未獲許可的情況下誤入跑道，還包括羽田機場航空管制官與機長通聯時，不再使用代表起飛順序的No.1等用語，未來將進一步擴大到日本各機場。

國土交通大臣齊藤鐵夫9日在內閣會議後記者會上說，為了避免類似事故再次發生，已根據現階段掌握到的客觀資訊，彙整出可立即執行的「安全安心對策」。

在羽田、成田、大阪、關西等7座起降量大的機場目前都有一套警示系統，一旦雷達偵測到有航機未獲許可誤入跑道，管制塔台監控畫面中的跑道會變成黃色、誤入航機會變成紅色。

羽田機場這套系統在此次撞機事故中正常運作，但管制官當下並未留意到航機誤入跑道，因此，國土交通省決定在7座機場新增經常監看畫面的專責人員。

另外，在這次事故中，負責跑道調度工作的空中交通管制員發出了代表飛機出發順序的資訊「No.1」。海上保安廳飛機有可能將該資訊誤解為起飛許可。為防止此類事態再次發生，緊急安全對策規定，在下達起飛許可指令前，不再傳達出發順序。

羽田機場自8日起不再使用代表起飛順位的No.1、No.2等用語，接下來將擴及日本境內所有機場。

此外，日本石川能登半島強震已過一周，數千名民眾依然缺水缺電，且未獲告知重建計畫何時展開。有災區民眾問道：「重建何時會開始？臨時住所何時會設立？我們沒有得到任何訊息。」

路透報導，強震導致至少168人死亡，323人仍失聯。災區面臨零下低溫和大雪、雨勢，救援物資運送受阻；數千人眼見物資逐漸消耗，卻未充分獲得資訊。

石川縣金澤市郊區的一處千人村落西荒屋等地，災情並非最嚴重，但居民得冒雪收集飲水。一名西荒屋居民說，他們未獲告知重建開始時間、臨時住所設立時程等資訊，「如果我們不能住這裡，就要考慮離開。我們想要得知這需多久時間。」

日本首相岸田文雄8日說，500名民眾可暫時住在金澤一處體育中心，但也稱需要更多撤離中心，當局正致力為撤離者找旅館住宿。5日，岸田表示政府將撥出47.4億日圓（3286.2萬美元）預算預備金用於重建。

石川縣西荒屋一處道路在震災過後受損。（路透）
石川縣西荒屋一處道路在震災過後受損。（路透）

日本 岸田文雄 預算

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