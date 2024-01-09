法國起草新法 化解與歐盟間多年水力發電爭端

法國能源轉型部長潘尼耶-胡納歇。（歐新社）

法國能源轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，法國正起草一項改革國內水力發電基礎設施的法律，解決與歐盟 間長年爭端並接納水力發電新投資 。

路透社報導，新法可望讓法國政府把水力發電機組調整至符合歐洲法規；這部新法尚待公眾諮詢和議會投票 。

法國多年來一直在考慮改革與水力發電機組相關的規定，因為歐盟當局一再表示，法國應進行水力發電設施改革，將新增容量納入競爭性招標，以便引入新的參與者確保市場競爭。

法國政府與國營的「法國電力集團」（EDF）表示，直到現在EDF仍礙於限制而沒能對所轄水壩和水力發電結構進行實質改進。負責法國大部分水力發電的EDF說，他們可以開發數百萬瓩（GW）的額外供電容量。

法國能源部長辦公室不願具名的消息人士透露，目前尚有一些法律問題待解，但法方與歐盟的對話顯示雙方都有意願解決阻礙法國水力發電投資長達15年的爭端。

消息人士表示，新法將允許政府改革法律架構，讓EDF可在不用開放水壩競爭下從事更多投資。

這項攸關能源主權的新法還計劃維持法國的核能發電能力，並能因應下一代EPR2核反應爐計畫的擴大。

此外，法國預計從2026年1月1日起實施去年11月所達成的電力市場新規。

新法還設下目標，也就是在2030年底前使法國溫室氣體排放量相較1990年水準減少50%，同時將化石燃料的初級能源消費相較2012年水準減少50%，到2035年底前減少65%。