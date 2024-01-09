朝鮮半島緊張…北韓連3天砲擊 南韓：緩衝區不再存在

北韓領導人金正恩（左）帶著愛女金主愛（中）視察養雞場，看著滿屋子的肉雞與雞蛋樂不可支。（路透）

北韓 軍方連續3天朝西部海域的軍事緩衝區內發射砲彈後，南韓 聯合參謀本部8日宣布，由於北韓共違反「919軍事協議」3600多次，兩韓之間不再存在「陸海緩衝區」，南韓軍方將在緩衝區內正常實施在海上和陸地的射擊和訓練等活動。另外，8日是北韓領導人金正恩 40歲生日，官方媒體維持慣例保持沉默，而金正恩則是攜愛女金主愛視察養雞廠，展示親民的一面。

據了解，緩衝區是南北韓雙方2018年所簽訂的「919軍事協議」畫設，兩韓在西部和東部海域的「北方限界線」（NLL）一帶畫設海上緩衝區，禁止實施砲擊和機動訓練。不過，北韓於去（2023）年11月發射間諜衛星後，此協議已破裂。

而金正恩據信8日迎來40歲生日，不過北韓國營媒體一如過去數十年的做法，持續對他的生日保持沉默。

路透報導，金正恩生日據信是1月8日，但他的神祕政權從未證實這個日期。美國政府將金正恩的出生年份列為1984年，以此推算他今年滿40歲。

金正恩祖父及父親過去先後擔任北韓領導人，他們兩人的生日都是這個專制國家的國定假日。但被推測為金正恩生日的日子卻總是渺無聲息地過去，未出現於媒體或北韓的日曆上。

北韓最接近證實金正恩生日的一次是在2020年1月，平壤當局確認金正恩收到時任美國總統川普的生日祝福，但並未提及確切日期。

而在今年，北韓中央通信社則在8日釋出金正恩與女兒金主愛、資深官員一起參觀養雞場的場景。

報導指出，金正恩對新養雞場以現代化生產工程產出大量雞肉和雞蛋報以滿意的微笑，勉勵工作人員繼續提升生產能力，生產出更多的雞肉和雞蛋餵養人民。報導稱，該處現代化養雞場一年可產數千公噸的雞肉與數千萬顆雞蛋。

金正恩表示，平壤今年內也要蓋現代化養雞場，進而推廣到全國各地，取代數十年前建造的老舊養雞場，改善人民生活。

據南韓情報機構表示，金主愛是金正恩最可能的接班人。這也是繼去年2月平壤西浦新街竣工儀式後，金主愛第二次在經濟活動公開露面。