我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

朝鮮半島緊張…北韓連3天砲擊 南韓：緩衝區不再存在

編譯中心／綜合8日電
北韓領導人金正恩（左）帶著愛女金主愛（中）視察養雞場，看著滿屋子的肉雞與雞蛋樂不可支。（路透）
北韓領導人金正恩（左）帶著愛女金主愛（中）視察養雞場，看著滿屋子的肉雞與雞蛋樂不可支。（路透）

北韓軍方連續3天朝西部海域的軍事緩衝區內發射砲彈後，南韓聯合參謀本部8日宣布，由於北韓共違反「919軍事協議」3600多次，兩韓之間不再存在「陸海緩衝區」，南韓軍方將在緩衝區內正常實施在海上和陸地的射擊和訓練等活動。另外，8日是北韓領導人金正恩40歲生日，官方媒體維持慣例保持沉默，而金正恩則是攜愛女金主愛視察養雞廠，展示親民的一面。

據了解，緩衝區是南北韓雙方2018年所簽訂的「919軍事協議」畫設，兩韓在西部和東部海域的「北方限界線」（NLL）一帶畫設海上緩衝區，禁止實施砲擊和機動訓練。不過，北韓於去（2023）年11月發射間諜衛星後，此協議已破裂。

而金正恩據信8日迎來40歲生日，不過北韓國營媒體一如過去數十年的做法，持續對他的生日保持沉默。

路透報導，金正恩生日據信是1月8日，但他的神祕政權從未證實這個日期。美國政府將金正恩的出生年份列為1984年，以此推算他今年滿40歲。

金正恩祖父及父親過去先後擔任北韓領導人，他們兩人的生日都是這個專制國家的國定假日。但被推測為金正恩生日的日子卻總是渺無聲息地過去，未出現於媒體或北韓的日曆上。

北韓最接近證實金正恩生日的一次是在2020年1月，平壤當局確認金正恩收到時任美國總統川普的生日祝福，但並未提及確切日期。

而在今年，北韓中央通信社則在8日釋出金正恩與女兒金主愛、資深官員一起參觀養雞場的場景。

報導指出，金正恩對新養雞場以現代化生產工程產出大量雞肉和雞蛋報以滿意的微笑，勉勵工作人員繼續提升生產能力，生產出更多的雞肉和雞蛋餵養人民。報導稱，該處現代化養雞場一年可產數千公噸的雞肉與數千萬顆雞蛋。

金正恩表示，平壤今年內也要蓋現代化養雞場，進而推廣到全國各地，取代數十年前建造的老舊養雞場，改善人民生活。

據南韓情報機構表示，金主愛是金正恩最可能的接班人。這也是繼去年2月平壤西浦新街竣工儀式後，金主愛第二次在經濟活動公開露面。

南韓統一部發言人具炳衫表示，自金正恩本月5日對洲際導彈發射車生產工廠進行現場指導開始，朝媒在列舉隨行干部名單之前另行介紹金主愛陪同視察的消息。對於朝鮮接班人的問題，具炳衫表示，不排除一切可能性。

南韓參謀長於8日表示，將恢復在陸地和海上緩衝區的砲擊和演習，以應對最近北韓進行的...
南韓參謀長於8日表示，將恢復在陸地和海上緩衝區的砲擊和演習，以應對最近北韓進行的實彈演習。圖為一名男子8日參觀韓國首爾戰爭紀念博物館。（歐新社）
黃川新建的現代化養雞場號稱可年產數千公噸雞肉。（路透）
黃川新建的現代化養雞場號稱可年產數千公噸雞肉。（路透）

金正恩 北韓 南韓

上一則

反猶升溫 澳洲禁用納粹符號 違者可囚1年

下一則

遊歐注意 3類疫情夾擊 法義西百萬人感染

延伸閱讀

北韓官媒一如往常低調 金正恩悄悄迎來「40歲」生日

北韓官媒一如往常低調 金正恩悄悄迎來「40歲」生日
近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆

近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆
誰接班金正恩 南韓國情院首研判女兒金朱愛最可能

誰接班金正恩 南韓國情院首研判女兒金朱愛最可能
接見北韓軍方指揮官 金正恩：美等敵人挑釁 武裝衝突危險正成為事實

接見北韓軍方指揮官 金正恩：美等敵人挑釁 武裝衝突危險正成為事實

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
日本羽田機場2日發生日航班機跟海上保安廳飛機相撞，隨後雙雙陷入火海，警視廳調查人員3日在海保飛機殘骸周圍進行檢查。（歐新社）

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

2024-01-03 06:05

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案