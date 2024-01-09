反猶升溫 澳洲禁用納粹符號 違者可囚1年

澳洲政府禁止與納粹有關的行為，如行納粹禮、展示或出售標誌，違者恐處一年徒刑。（取材自Ｘ平台）

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）開戰後，反猶主義事件增多，澳洲 政府對此做出回應，禁止行納粹 禮、禁止展示或出售恐怖組織相關標誌的法律8日生效。此外，澳洲政府評估招募太平洋國家公民加入澳洲國軍，擴大澳洲軍隊規模。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）對此表示歡迎。

路透報導，新法規定，公開行納粹禮、展示納粹卐字符號或納粹親衛隊（Schutzstaffel，SS）相關符號的行為，最高可處12個月徒刑。銷售與交易這些符號同樣被禁止。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）在聲明中表示，這條法律發出明確訊息：澳洲容不下美化大屠殺或恐怖主義行為的人。

「這是同類立法中的第一項，將確保澳洲任何人都不得美化頌揚納粹及其邪惡意識形態的行為和符號或從中獲利。」

在哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，造成以方約1200人死亡、240人被扣為人質，導致反猶主義和伊斯蘭恐懼症事件激增後，這條去年6月提出、12月通過的法律有了新的意義。

而澳洲國軍離職率在2022年至2023年間達到11.2%。為解決國軍人力流失及滿足「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）需求，澳洲政府祭出國軍續約3年可得澳幣5萬元（約3.3萬美元）留任獎金。

此外，澳洲政府也正評估招募太平洋國家公民加入澳洲國軍，擴大澳洲軍隊規模。

太平洋島國帛琉總統惠恕仁8日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，對此表示歡迎。他指出，帛琉與美國間也有相似計畫。

惠恕仁表示，他相信帛琉可以對世界做出貢獻，也應盡己所能捍衛自由。然而，在幫助其他國家及共同努力時，也希望得到相應的協助與照顧。一些曾在美軍服役的帛琉公民，服役後因不在美國領土，而無法獲得心理治療等協助。

不過惠恕仁也表示，類似招募計畫可能加劇太平洋島國人口外流，例如，美國軍隊每年向帛琉招募人員，大約有10%的相關畢業生前往美國，這是較令人擔心的現象。