月銷5噸古柯鹼毒梟兄弟檔 哥倫比亞厄瓜多聯手緝獲

哥倫比亞和厄瓜多今天宣布，破獲每個月對美國和歐洲出口高達5公噸古柯鹼的犯罪集團，逮捕負責的哥倫比亞毒梟兄弟檔。

路透社報導，哥倫比亞Los Curva犯罪集團每年靠毒品 貿易獲利超過20億美元。

警方展開的為期一年行動於昨天告終，逮捕集團首腦海德．庫埃羅（Hader Cuero）和戴龍．庫埃羅（Dairon Cuero）兄弟檔。

海德因販毒指控而遭到美國通緝。

哥倫比亞被認為是舉世最大古柯鹼生產國，這種非法商業活動為左翼游擊隊和犯罪集團提供資金。

哥倫比亞國家警察局副局長沙帕塔（Nicolas Zapata）今天在線上聯合記者會中說：「這項行動阻止每個月5公噸古柯鹼出貨。」

厄瓜多警方緝毒調查主任畢亞羅爾（William Villarroel）表示，這個販毒集團出動快艇 和懸掛墨西哥 旗幟的船隻走海路將毒品運送到墨西哥。

墨西哥販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）和歐洲巴爾幹地區的集團都是Los Curva合作夥伴。

警方這項緝毒行動去年逮捕6名哥倫比亞、22名厄瓜多人。