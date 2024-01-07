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月銷5噸古柯鹼毒梟兄弟檔 哥倫比亞厄瓜多聯手緝獲

中央社／波哥大7日綜合外電報導

哥倫比亞和厄瓜多今天宣布，破獲每個月對美國和歐洲出口高達5公噸古柯鹼的犯罪集團，逮捕負責的哥倫比亞毒梟兄弟檔。

路透社報導，哥倫比亞Los Curva犯罪集團每年靠毒品貿易獲利超過20億美元。

警方展開的為期一年行動於昨天告終，逮捕集團首腦海德．庫埃羅（Hader Cuero）和戴龍．庫埃羅（Dairon Cuero）兄弟檔。

海德因販毒指控而遭到美國通緝。

哥倫比亞被認為是舉世最大古柯鹼生產國，這種非法商業活動為左翼游擊隊和犯罪集團提供資金。

哥倫比亞國家警察局副局長沙帕塔（Nicolas Zapata）今天在線上聯合記者會中說：「這項行動阻止每個月5公噸古柯鹼出貨。」

厄瓜多警方緝毒調查主任畢亞羅爾（William Villarroel）表示，這個販毒集團出動快艇和懸掛墨西哥旗幟的船隻走海路將毒品運送到墨西哥。

墨西哥販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）和歐洲巴爾幹地區的集團都是Los Curva合作夥伴。

警方這項緝毒行動去年逮捕6名哥倫比亞、22名厄瓜多人。

墨西哥 毒品 快艇

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