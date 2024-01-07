日本能登強震…台僑醫師赴石川超過20年 援助物資盼成「善的循環」

日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，許多台灣人表達關切。深根當地的石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆表示，他計劃向災區提供物資，希望盡一份心力。（中央社）

日本 能登半島元旦發生規模7.6強震後，許多台灣人表達關切。深耕當地的石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆表示，他計劃向災區提供物資，希望盡一份心力，台灣和日本在多次震災時都展現互助，這次也不會例外，希望形成「善的循環」。

出身高雄市旗山區的陳文筆在台灣的大學畢業後赴日本、美國深造，目前在七尾醫院擔任診療部長。他熱心於促進台日雙邊友好關係，擔任僑委會僑務顧問，以及非營利組織（NPO）法人石川縣台灣交流促進協會理事長。

這次能登強震發生當下，陳文筆趁著日本新年假期返回台灣省親。他回憶，地震 發生後，「電話響不停」。由於他與在地僑胞與留學生之間有緊密的聯絡網，第一時間忙著確認大家是否平安，隨後立刻啟程返回石川縣，同時也聯絡他熟識的石川縣當地官員，傳達台灣樂意協助的意願，對方深表感謝。

陳文筆受訪表示，石川縣和台灣關係親近，或許是日本和台灣互動最頻繁的縣之一，像是打造烏山頭水庫與嘉南大圳的八田與一就是石川縣人，石川縣和台南市也因此建立情誼。

去年八田與一逝世81週年，烏山頭水庫舉辦追思紀念會，當時副總統賴清德 、台南市長黃偉哲，還有八田與一的後代子孫、金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，以及台日許多交流團體都有出席。

陳文筆表示，台灣是他的家鄉，人生的一半則待在日本，他對兩邊的情感都很深，不論哪一邊發生事故，他都同樣感到焦急。台灣和日本都是自然災害頻繁的國家，所以要互相幫助，希望形成「善的循環」。

他說，能登半島其實大地震不多，他來這裡這麼久，印象中的大地震僅有3次，近年可能因為地殼變動因素，地震才多了起來。像是珠洲市去年發生地震，雖然沒有像這次達到震度7，但也有6強，他們當時也有捐款，但「都沒有重建完成，又碰上這次強震。」

談到他待了超過20年的七尾市，陳文筆表示，這裡由於年輕人口外移、以老年人居多，加上風景秀麗，因此建有許多年長者照護設施，老人設施比率在石川縣中排名第一。但在發生地震時，這些老年人的移動就成了一大問題。

強震發生後，陳文筆的協會立刻討論協助物資，初步構想包括災區當下最欠缺的毛毯等。另外，由於協會內許多成員來自醫療界，像是醫師、護理人員等，後續可能協助到受破壞的家裡幫忙整理，或是去陪伴身心受創的年長者等，「應該可以幫到蠻多忙。」