羽田機場事故不斷…又傳日航地面車擦撞海保機 機翼邊緣出現裂痕

日本 東京羽田機場繼2日發生日本航空客機跟海上保安廳飛機在跑道相撞的嚴重事故,4日傳出海保另一架停著的飛機跟日航相關的地面作業車輛發生擦撞,導致機體部分受損、變得無法飛行,主管的國土交通省則在調查事故的詳細情況。

讀賣新聞6日引述消息人士說法報導,這起事件發生在4日傍晚6時左右,地點在國際線航廈與B跑道之間的一處停機坪,日航子公司外包商用來裝卸貨物的升降卡車跟海保羽田航空基地所屬的灣流噴射機「LAJ501」發生擦撞。

根據報導,「LAJ501」當時並未安排飛行勤務,也沒有人在機上,整起事件無人受傷。不過,「LAJ501」仍然受到了機翼邊緣出現裂痕在內的損傷,詳細的狀況正在確認之中,目前尚無法預計何時會恢復勤務,國交省則以機場限制區域內發生事故進行調查。

報導指出,「LAJ501」噴射機配備了高性能雷達與紅外線搜索系統,也可執行日本與美國之間的長距離飛行,海上保安廳自2005年將2架此型飛機部署到羽田航空基地。

A Japan Coast Guard Gulfstream LAJ501 was involved in a collision at Haneda Airport just two days after Tuesday’s deadly crash. https://t.co/hik1CX0TaA