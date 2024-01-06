「預備起飛」聽成「起飛」 羽田肇事海保機6人疑全體聽錯指令

日本航空516班機2日晚間降落羽田機場時，與海上保安廳飛機發生擦撞，造成保安廳機上5人罹難，日本媒體指出，海保機疑至少6人聽錯管制官指示。（路透）

日本 航空編號516班機2日降落羽田機場時與海上保安廳定翼機發生追撞起火意外，日本產經新聞報導，唯一倖存的海保機長接受訪問時解釋，當時聽到塔台下達「獲准進跑道」指令，也向機上5名組員進行確認，但沒人察覺有異狀，代表很可能是全員將塔台的「第一順位預備起飛」誤解為「第一順位起飛」。

報導指出，根據日本國土交通省公開的飛行紀錄顯示，2日下午5時45分，塔台管制員向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」

8秒後，海保機機長宮本元氣回覆道，「正在前往。」然而隨後卻直接進入跑道並停留長達40秒。期間，塔台管制員也並未發現海保機違反指令闖入跑道。

海上保安廳內部人士指出，機長與罹難的5名隊員全都有佩戴機上的航空耳麥，也就是說全員都能聽見機長與塔台在對講機內的對話。

機長最初獲救時一再聲稱，已獲得塔台許可進入跑道，事後面對調查時表示，「當時曾經和其他組員重複確認塔台指令。」

以此來看，海保機隊員很有可能全體誤將塔台的「第一順位準備」，誤解為「第一順位起飛」，也就是等日航編號516班機降落後第一順位起飛。

此外，日本能登半島元旦當天發生規模7.6強震後已進入第6天，石川縣表示，死亡人數已達100人，另有超過242人失蹤，其中可能有上百人仍受困在瓦礫堆中，受傷人數超過464人。石川縣能登地區6日早晨再發生規模5.3地震 ，雖然並未引發海嘯警報，但震感強烈。

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震，搜救隊4日成功救出了一位受困長達三天的80多歲老婦人，但跟老婦人同住的次子仍然過世。（路透）

災情慘重的輪島市目前仍有逾100人被埋在瓦礫堆下，自衛隊宣布把搜救隊伍增加至4600人。4日下午，兩名老婦奇蹟般地從輪島家中的廢墟中獲救，讓搜救人員士氣大振。但地震引發的大火在第一天就摧毀輪島數百棟建築物，空氣中仍瀰漫著刺鼻的煙灰味。

另據「日經新聞」報導，日本打算僅接受美國救援團隊支援，目前不接受其他地區或國家的援助。報導稱，美國與日本正討論美軍如何且何時能與日本自衛隊協調能登半島內部與周圍的災後救援行動。

日本首相岸田文雄表示，包括台灣與中國等，許多政府都表達願意提供協助並傳達慰問之意。

日本內部許多團體與民眾也發起捐輸行動，然而老一輩日本人常以摺上千枚紙鶴為他人祈福的做法，則遭到嚴厲批評。

摺紙鶴是日本人為他人表達安慰之意與祈福的傳統之舉。（美聯社）

日本《產經新聞》記者那須優子從元月3日就在社群平台X個人帳號連連發文，直言摺紙鶴送往災區是「製造麻煩」的行為，對此執迷不悟可謂瘋狂之舉。她說，老人與小孩並非只能以這種方式支援災民，花錢去百元商店買摺紙鶴用的色紙，不如捐款，「用退休金 、兒童津貼去捐款、繳納故鄉稅、購買北信越地區的特產」。

網友直言，摺紙鶴送往災區是「製造麻煩」的行為，對此執迷不悟可謂瘋狂之舉。她說，花錢去百元商店買摺紙鶴用的色紙，不如捐款，「用退休金、兒童津貼去捐款、繳納故鄉稅、購買北信越地區的特產」。