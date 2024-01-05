能登強震已過黃金72小時 8旬婦遭壓仍獲救 前自衛官次子以身護母過世

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震，搜救隊4日成功救出了一位受困長達三天的80多歲老婦人，為尋找其他仍然失蹤的民眾帶來希望，但跟老婦人同住的次子仍然過世。（路透 / CCTV /大阪市消防局）

日本 石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震，搜救隊4日救出了一位受困長達三天的80多歲老婦人，由於此時已經超過了黃金救援72小時，為尋找其他仍然失蹤的民眾帶來希望，但不幸的是，跟老婦人同住的次子仍然過世。據日媒報導，這名男子過世時，仍用自己的身體護住了老母親。

朝日新聞與共同社報導，包括大阪府內消防本部的隊員，大阪市一共派出170人趕赴救災。大阪市消防局指出，消防隊員是在4日下午4時28分、即大地震 發生的72小時18分鐘後，從輪島市一棟部分倒塌的住宅廢墟內，救出了這位80多歲老婦人。

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大阪市消防局表示，該名80多歲老婦人當時身處兩層樓的自宅。儘管一樓已經完全倒塌，但搜尋生還者的大阪府消防隊員仍感覺到裡面有人。從公布的救援過程影像可見，消防隊員進入一團亂的住宅內，鑽進了地板下面，呼喊著「老奶奶，我們來了」，隨後發現了受困的老婦人，並且把她救了出來，同時用關西方言喊著「快到了」、「堅持住」。

根據報導，消防隊員為躺在擔架上的老婦人蓋上毛毯，同時不斷地鼓勵她，老婦人當時情況穩定，據報也反握住消防隊員的手，隨後被送往醫院。

雖然老婦人獲救，但58歲的次子不幸身亡。老婦人的長子接受朝日放送訪問時哽咽地表示，他認為弟弟保護了老母親。他告訴記者，消防隊員在通話時告知母親獲救當時體溫過低，「但弟弟就在身旁，我認為有可能在一定程度避免了體溫過低的狀況」。

老婦人的長子還表示，他的弟弟曾是自衛官，曾在關西地區工作了很長一段時間，55歲時離開自衛隊後，約在3年前回到了輪島市的家中，跟母親住在一起。

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