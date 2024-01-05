以軍：哈瑪斯培訓孩童 傳遞訊息送彈藥

以哈開戰將滿3個月，加薩 衛生部官員說，以色列 今天砲擊加薩南部沿海地區的甘尤尼斯，造成14名巴勒斯坦人喪生，包括9名兒童；以色列軍方則表示，哈瑪斯 正培訓孩童到前線傳遞訊息和派送彈藥。

以色列今天砲擊加薩南部，加薩居民說，以色列飛機和戰車轟炸加薩中心的3個難民營，攻擊比前幾天更猛烈。

而美國福斯新聞報導，以色列國防軍3日發布照片顯示，超過170名甘尤尼斯孩子手持半自動武器和操作火箭發射器，與哈瑪斯恐怖分子並肩作戰。以軍在社群媒體X分享一段影片，內容顯示一群孩子穿越哈瑪斯建造的隧道，並在貼文寫到，「恐怖主義不是天生的，而是後天學習的」。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」政治局副主席艾魯里(Saleh al-Arouri)2日在黎巴嫩被以軍無人機擊殺後，黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)警告，以色列若把戰事擴大到黎巴嫩，真主黨的戰爭將會沒有界限、沒有規則。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）拒絕評論，只說：「我們專注於打擊哈瑪斯。」