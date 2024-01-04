救災黃金72小時倒數…日本震災區缺糧 「高球大小」飯糰充饑

珠洲市避難所食物供應不足，早餐只能吃一個大小有如高爾夫球的飯糰。(取材自Ｘ平台)

日本 石川縣能登半島1日發生規模7.6大地震 ，截至3日晚間，死亡人數攀升到73人。救災「黃金72小時」將於4日下午屆滿，日本政府已加派自衛隊員救災，首相岸田文雄強調，人命救援是在跟時間賽跑。石川縣政府截至今天下午3時止已開設355個避難所，總計收容超過3萬3000人，但部分避難所面臨物資不足。

此外，新潟市秋葉區以前曾進行過石油 開採作業，因大地震，疑似意外讓混有原油的泥水從該地區的住宅區等處湧出。

日本政府已將參與救災的自衛隊員，倍增到2000人左右，同時增加救難犬數量幫忙救災。岸田表示，希望在強化人員及救難犬數量的同時，全力開展救援及搜救行動。

在能登半島倒塌民宅瓦礫堆中，3日有一名受困逾兩天的79歲男性江表大司郎平安獲救，由於距生存機率大幅降低的黃金72小時只剩一天，讓家人激動落淚。

日本NHK報導，這次強震已造成石川縣內73人罹難，主要集中在輪島與珠洲地區。縣內各地仍有失聯者。石川縣政府已開設355個避難所，總計收容超過3萬3000人。

綜合日本媒體報導，石川縣珠洲市大批居民進入當地的自來水公司避災，但避難所食物供應不足，75歲居民枡美知子說，早餐只吃了1個大小有如高爾夫球的飯糰。珠洲市市長泉谷滿壽裕表示，當地約九成房屋全毁或幾近全毁，至今連一條麵包也沒有收到。

在河井町航空自衛隊輪島分隊基地收容20多名災民，陸續有毛毯、睡墊送達基地。這處基地是向避難所發放物資的集結地，一名從避難所到基地索取食物的婦人表示，避難所根本沒有吃食，她聽人說基地可領糧食，於是趕赴基地求援，社群平台也可見到不少人發文自曝飲食短缺的慘況。河井町重藏神社遭到強震破壞，儲米倉庫則完好無缺，勉強可取出稻米，居民煮飯做成飯糰，讓當地國中生充飢。