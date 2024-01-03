以色列鼓吹巴人離開加薩 美譴責「不負責任」

哈瑪斯統治下的加薩衛生部表示，當地死於戰火人數已超過2萬2000人。（美聯社）

以色列 部長兩名部長日前表示，應該鼓勵巴勒斯坦 人從加薩 （Gaza）向外移民，讓猶太屯墾者返回這塊被圍困的領土。這番言論遭到美國國務院譴責，並指「這是煽動性的、不負責仼的言論」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，華府拒絕接受以色列財長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）和國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir)，最近鼓吹把巴勒斯坦人重新安置到加薩以外的說法。

他重申，美國「清楚、一致且明確的」立場是，加薩是巴勒斯坦的土地，而且仍將是巴勒斯坦的土地，哈瑪斯（Hamas）不再控制它的未來，也沒有任何恐怖團體能夠威脅以色列。

去年10月7日爆發戰爭以來，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府並未正式表明，有任何要逐出加薩人、或讓猶太屯墾者回到這塊領土的計畫。

但班吉維爾主張，讓巴勒斯坦人離開並恢復以色列屯墾，是一項「正確、公正、道德且人道的解決方案」。

班吉維爾在他的極端民族主義政黨─猶太力量黨的會議中說，這是一個制定計畫來鼓勵加薩居民外移到世界各國的機會。

在他發表這番言論的前一天，斯莫特里赫也呼籲讓屯墾者返回加薩。他表示，以色列應該「鼓勵」加薩的大約240萬巴勒斯坦人離開。

此外，以色列對加薩發動攻擊12周後，有數十名貧困難民在拉法動物園（Rafah Zoo）紮營生活，園區裡的猴子、鸚鵡和獅子也餓得頻頻哀嚎討要食物。

在以軍持續轟炸下，加薩大片土地淪為廢墟，許多難民湧入南部城市拉法（Rafah），臨時避難所遍布街角和空地。

在戈馬（Gomaa）家族經營的私人動物園裡，圈養動物的圍欄旁有一排塑膠帳篷，棕櫚樹之間的繩子掛著洗過的衣服。附近有一名工作人員試圖餵一隻虛弱的猴子吃番茄。

一名家族成員說，「有許多家庭被徹底摧毀。我們一家目前都住在這個動物園裡」，「比起在戰機盤旋的天空下，與動物一起生活讓人稍微鬆了口氣」。