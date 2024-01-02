影／空拍曝光 日能登著名早市大火 百間商店、住宅被毀

石川縣能登半島元旦下午發生規模7.6強震，輪島市中心河合町發生震度6級以上劇烈搖晃，著名早市「朝市通」爆發火災，當地100多間商店、住宅遭摧毀。（取材自X平台）

日本 放送協會（NHK）報導，當地時間元旦下午4時10分，石川縣能登半島發生規模7.6強震，輪島市中心河合町發生震度6級以上劇烈搖晃，著名早市「朝市通」爆發火災，當地100多間商店、住宅遭摧毀。

當地時間2日上午6時50分左右，NHK出動直升機拍攝災區發現，著名旅遊景點「朝市通」一帶發生火災，多處竄出火苗，大片區域被濃濃白煙覆蓋，周邊建物都被燒焦，甚至部分建物被燒到夷為平地。

現場畫面可見朝市通已是滿目瘡痍，甚至一棟約7層高的水泥建築側向倒塌。

距離火災發生已經過去14小時，救火工作仍在持續進行中，當局也正在評估人員傷亡程度。

消防部門也透露，河合町老字號「輪島漆器公司」的大樓倒塌，目前正在調查中。