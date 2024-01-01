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丹麥女王在位52年 1大因素宣布1/14退位

編譯中心／綜合31日電
丹麥女王瑪格麗特二世在新年演說中宣布退位，指出於年齡和健康問題，無法承擔過去的工作。（路透）
丹麥女王瑪格麗特二世在新年演說中宣布退位，指出於年齡和健康問題，無法承擔過去的工作。（路透）

丹麥在位52年的女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）12月31日在新年演說中宣布將於2024年1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）繼位。丹麥首相梅特·佛雷德里克森(Mette Frederiksen)感謝女王一生的奉獻精神。

路透報導，83歲的瑪格麗特二世於1972年登基，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月辭世後，她成為歐洲在位最久君主。

曾經在2月接受背部手術的她，在新年演說中表示，這場手術讓她思索，是否到了把責任交棒下一代的時候，「我覺得現在是恰當時機。在2024年1月14，繼任慈愛父王52年的時候，我會卸任丹麥女王職位…把王位交給我的兒子、王儲佛瑞德里克。」

在丹麥，選舉產生的議會及其政府擁有實權。不過君主權威被認為超越政黨政治，在從國是訪問到國家慶典等傳統職責上代表國家。

瑪格麗特二世生於1940年，老練而且富有創意的人格特質使她一直受到丹麥人民愛戴。丹麥人喜歡她機智而又富有創造力的個性。她也以對考古學的熱愛而聞名，並參與了多次發掘工作。1953年，憲法修正案允許女性繼承王位後，31歲的她成為了父親的繼承人。

英國女王

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