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遊威尼斯旅團 6月起限25人以下 這物品禁用

編譯中心／綜合31日電
威尼斯市政府宣布，自2024年6月起，正式禁止超過25人以上團體旅遊以及禁用擴音器，期盼緩解大規模觀光對當地造成的負面影響。（美聯社）
威尼斯市政府宣布，自2024年6月起，正式禁止超過25人以上團體旅遊以及禁用擴音器，期盼緩解大規模觀光對當地造成的負面影響。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，義大利威尼斯市政府宣布，自2024年6月起，旅行團每團人數限制為25人，大約是一般觀光大巴士載客量的一半，且禁止帶團人員使用可能造成混亂或騷動的擴音器、喇叭等，期盼緩解大規模觀光對當地造成的負面影響。

威尼斯安全官員佩斯（Elisabetta Pesce）表示，新禁令的目的是「改善團客管理」，並補充禁用大聲公是為了避免「造成困惑和困擾」。

運河城市威尼斯作為最熱門的歐洲觀光勝地，長年深陷過度旅遊窘境。為了減少遊客數，威尼斯當局去年9月甚至試行向遊客徵收單日5歐元的「入城費」。

威尼斯一直飽受觀光客太多之苦，今年批准一項試驗計畫，將於2024年4月至7月中旬的29個旅遊高峰日，每日對早上8時半至下午4日進入威尼斯的每名遊客徵收5歐元費用，大部分是周末。直接在威尼斯住宿的旅客可以免繳，要進城的遊客必須事先上網繳費，繳費後會獲得一個QR code，在車站下車後需掃描QR code才能進城。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）強調，這不是旅遊稅，也不是為了增加收入，純粹就是為了刺激旅客避開人潮高峰期，選其他日子來好好遊覽這座古老城市，也希望藉此提高當地居民的生活品質。

根據義大利國家統計數據顯示，僅7.6平方公里的威尼斯，光是2019年便迎來將近1300萬名遊客，預計未來遊客數將再超過疫情前水準。

去年稍早，威尼斯差點因氣候變遷和過度旅遊被聯合國教科文組織列入「瀕危世界遺產」。

2021年，一艘船舶衝撞威尼斯碼頭，當局後續禁止任何排水量超過2.5萬噸的大型遊輪進入威尼斯朱代卡運河（Giudecca Canal）。批評者也認為這些船隻造成污染，並侵蝕本就經常遭洪水侵襲的城市地基。

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