我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

紐約親巴團體千人示威遊行 與親以人士險釀衝突

告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結

中央社／巴黎31日綜合外電報導
馬克宏在艾里賽宮花園發表演說，他承諾從公民和經濟面向上對法國進行「重新武裝」。（路透）
馬克宏在艾里賽宮花園發表演說，他承諾從公民和經濟面向上對法國進行「重新武裝」。（路透）

在法國為2024年巴黎奧運繼續投入準備工作、結束過去動盪一年的同時，總統馬克宏今天在除夕演說中呼籲國家團結。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysee Palace）花園發表演說，後方豎立著奧運參賽國家的國旗。他承諾從公民和經濟面向上對法國進行「重新武裝」。

喚起大眾對27日辭世的歐洲聯盟執行委員會前主席迪羅（Jacques Delors）的記憶，他強調選民在明年6月歐洲選舉中將會做出決定性選擇。

馬克宏說，他們將在「繼續歐洲或是阻撓歐洲」之間做出抉擇。

「有鑑於迪羅對後世的影響，我們將得為更強大、更具有獨立主權的歐洲做出決定。」

法國強行通過嚴重不得人心的年金改革，加上警察擊斃年輕人而在夏季引發暴動，馬克宏政府今年深陷麻煩。

在極右翼支持下，政府最近又通過具爭議性移民法案，導致執政聯盟內部出現嚴重分裂。

就連馬克宏自己也因為本月稍早發表支持傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）的言論而挨轟。這位以電影「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）走紅的演員遭控強暴和多項侵害指控。

10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）突襲以色列而引爆戰爭後，馬克宏處理中東衝突的作法也招致批評。

馬克宏 巴黎奧運 巴勒斯坦

上一則

印尼西爪哇規模4.8地震 3人輕傷醫院疏散房屋毀損

延伸閱讀

馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火

馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火
「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏拒撤勳章挨轟

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏拒撤勳章挨轟
「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏力挺挨轟

「大鼻子情聖」男星涉性醜聞 馬克宏力挺挨轟
法國32省拒絕施行新移民法 馬克宏陷政治危機

法國32省拒絕施行新移民法 馬克宏陷政治危機

熱門新聞

全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27

超人氣

更多 >
2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主
警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光
中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」