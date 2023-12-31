告別動盪準備巴黎奧運 馬克宏除夕演說呼籲團結

馬克宏在艾里賽宮花園發表演說，他承諾從公民和經濟面向上對法國進行「重新武裝」。（路透）

在法國為2024年巴黎奧運 繼續投入準備工作、結束過去動盪一年的同時，總統馬克宏 今天在除夕演說中呼籲國家團結。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysee Palace）花園發表演說，後方豎立著奧運參賽國家的國旗。他承諾從公民和經濟面向上對法國進行「重新武裝」。

喚起大眾對27日辭世的歐洲聯盟執行委員會前主席迪羅（Jacques Delors）的記憶，他強調選民在明年6月歐洲選舉中將會做出決定性選擇。

馬克宏說，他們將在「繼續歐洲或是阻撓歐洲」之間做出抉擇。

「有鑑於迪羅對後世的影響，我們將得為更強大、更具有獨立主權的歐洲做出決定。」

法國強行通過嚴重不得人心的年金改革，加上警察擊斃年輕人而在夏季引發暴動，馬克宏政府今年深陷麻煩。

在極右翼支持下，政府最近又通過具爭議性移民法案，導致執政聯盟內部出現嚴重分裂。

就連馬克宏自己也因為本月稍早發表支持傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）的言論而挨轟。這位以電影「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）走紅的演員遭控強暴和多項侵害指控。

10月7日巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）突襲以色列而引爆戰爭後，馬克宏處理中東衝突的作法也招致批評。