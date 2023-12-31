催生熊本熊、推動與台交流…熊本知事將卸任 稱台積電設廠是「百年一遇機會」

熊本縣知事蒲島郁夫日前宣布不再尋求連任。他過去不斷推動與台灣的友好交流，並將台積電在熊本縣設廠稱為百年一遇的重大機會。圖為蒲島郁夫（中）到高麗菜田關心阿蘇火山的火山灰對農民造成的災損。（路透）

任內一手催生日本 知名吉祥物「熊本熊」的熊本縣知事蒲島郁夫，日前宣布不再尋求連任。他過去不斷推動與台灣的友好交流，並將台積電 在熊本縣設廠稱為百年一遇的重大機會。

日本讀賣新聞今天刊登現年76歲的蒲島接受專訪的報導。由於不參加2024年3月舉行的知事選舉，蒲島說，「可以稍微卸下重擔了」。

蒲島從2008年4月首度上任熊本縣知事以來，第4個任期將於2024年4月卸任。他回顧任內16個年頭達成的成果時說，「迎來像台積電這種100年才出現1次的重大機會」。

蒲島說，台積電到熊本縣設廠帶來的效益擴及各領域，包括跟半導體相關的40家企業前來布局、創造出更多工作機會，及擴大人際交流的人口等。

他說：「最大限度利用了熊本縣潛力的地方創生，正在逐步實現中。」

在推動熊本與台灣的友好合作與交流方面，蒲島說，熊本跟台北的直航班機已開航，讓雙方在經濟、觀光 、教育及地方政府間交流變得更加繁榮。另外也將以復航高雄、擴大雙向交流作為目標。

談到目前仍待解決的課題，蒲島說，伴隨台積電設廠的基礎建設強化及環保對策很重要。

有關已宣布不再尋求連任知事，蒲島說，可以稍微卸下重擔，自己過去曾以政治學者身分進行選舉分析，「比起自己選舉，我覺得分析比較好」。

談到一手催生的熊本熊，蒲島說，由於熊本熊幾乎受到全體縣民的喜愛，相關商品銷售額累計高達約1兆3000億日圓（約92.1億美元），所以希望下一任知事能讓更多人喜歡熊本熊及擴大活動範圍。