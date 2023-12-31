南非國際法院提起訴訟 控以色列種族滅絕

以色列國防軍30日發布的相片，顯示以軍在加薩執行軍事行動。（路透）

南非 向聯合國轄下主要司法機關的國際法院（ICJ）提起了針對以色列 的訴訟，指控以國在巴勒斯坦 加薩走廊進行的軍事行動犯下種族滅絕，促請ICJ頒緊急命令使以軍停止攻擊行動。以色列則「厭惡」地否認，並指這樁訴訟是「血祭誹謗」，敦促ICJ予以駁回。

衛報與聯合國新聞29日報導，南非跟加薩衝突不具備任何直接關聯，但「防止及懲治危害種族罪公約」第9條允許任何一個締約國向ICJ提出針對他國的案件。此外，雖然ICJ的任何訴訟都可能耗時數年才能解決，南非已呼籲ICJ在接下來幾天內開庭，發布要求停火的「臨時措施」。

ICJ在2022年3月也曾命令俄羅斯停止烏克蘭的攻勢，儘管此命令本來應具法律約束力，莫斯科卻置若罔聞，但任何此類判決很可能大幅影響國際的輿論。

據報導，南非在開啟程序的申請書表示，「南非所控訴的以色列作為與不作為，具有種族滅絕的性質。因為這些舉動意在造成很大一部分巴勒斯坦民族、種族與族裔群體的毀滅」。

南非指出，針對以色列與巴勒斯坦武裝團體的戰事，「臨時措施有其必要…以根據種族滅絕公約，防範巴勒斯坦人民的權利受到更多、嚴重與不可彌補的損害」。

以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）迅速上社群媒體平台做出反駁，聲稱相關主張缺乏事實與法律兩方面的基礎，構成對ICJ的卑劣且輕蔑的剝削，「南非正在跟一個恐怖組織（指巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯）合作，這個組織正呼籲摧毀以色列國」。

巴勒斯坦自治政府外交部則歡迎南非提控，盼國際法院「馬上採取行動保護巴人及呼籲佔領勢力以色列停止猛烈攻擊」。南非一直支持巴勒斯坦立國。以哈戰爭後，該國狠批以色列做法，國會11月表決通過關閉以色列駐普利托利亞的大使館，召回駐以色列外交官及停止兩國外交。